Путин оценил динамику торгово-экономического сотрудничества с Турцией

2025-09-01T11:13+0300

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доволен темпом развития торговли России и Турции, товарооборот в первом полугодии вырос на 3%. "Мы рассматриваем Турцию в качестве надежного, проверенного временем партнера как в двусторонних делах, так и на международной арене. Мы удовлетворены динамикой торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году объем товарооборота вырос на 6,6%, а в первом полугодии нынешнего года увеличился и еще почти на 3%", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Китае. Он подчеркнул, что высоко ценит личные контакты, которые неизменно проходят в конструктивном, взаимоуважительном ключе. "Это полностью соответствует принципам добрососедства, традиционно дружественному характеру российско-турецких связей", - сказал он. Говоря об экономике, российский лидер отметил, что активно работает межправкомиссия, очередное заседание которой состоялось в Москве в конце июня. "На взаимной основе осуществляются масштабные инвестиции. Российские компании реализуют крупные проекты в таких отраслях турецкой экономики, как металлургия и автомобилестроение. Турецкие фирмы широко представлены у нас в России в машиностроении, металлургии, деревообработке", - перечислил президент РФ. Он сделал акцент на том, что партнерство в сфере энергетики носит подлинно стратегический характер. "Один из ключевых доставщиков в Турцию природного газа - Россия. В настоящее время экспорт бесперебойно идет через Черное море, по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", - сказал он. Путин указал и на то, что по линии госкорпорации "Росатом" продолжается реализация флагманского проекта сооружения первой турецкой АЭС "Аккую". "Идет подготовка к скорому вводу в эксплуатацию первого энергоблока станции", - сообщил Путин.

