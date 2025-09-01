https://1prime.ru/20250901/putin-861574426.html
Путин оценил динамику торгово-экономического сотрудничества с Турцией
Путин оценил динамику торгово-экономического сотрудничества с Турцией - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин оценил динамику торгово-экономического сотрудничества с Турцией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что доволен темпом развития торговли России и Турции, товарооборот в первом полугодии вырос на 3%. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T11:13+0300
2025-09-01T11:13+0300
2025-09-01T11:14+0300
экономика
россия
турция
китай
владимир путин
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861573541_0:105:2903:1738_1920x0_80_0_0_ab890b12dd481b111c4e71bd3796c5cb.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доволен темпом развития торговли России и Турции, товарооборот в первом полугодии вырос на 3%. "Мы рассматриваем Турцию в качестве надежного, проверенного временем партнера как в двусторонних делах, так и на международной арене. Мы удовлетворены динамикой торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году объем товарооборота вырос на 6,6%, а в первом полугодии нынешнего года увеличился и еще почти на 3%", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Китае. Он подчеркнул, что высоко ценит личные контакты, которые неизменно проходят в конструктивном, взаимоуважительном ключе. "Это полностью соответствует принципам добрососедства, традиционно дружественному характеру российско-турецких связей", - сказал он. Говоря об экономике, российский лидер отметил, что активно работает межправкомиссия, очередное заседание которой состоялось в Москве в конце июня. "На взаимной основе осуществляются масштабные инвестиции. Российские компании реализуют крупные проекты в таких отраслях турецкой экономики, как металлургия и автомобилестроение. Турецкие фирмы широко представлены у нас в России в машиностроении, металлургии, деревообработке", - перечислил президент РФ. Он сделал акцент на том, что партнерство в сфере энергетики носит подлинно стратегический характер. "Один из ключевых доставщиков в Турцию природного газа - Россия. В настоящее время экспорт бесперебойно идет через Черное море, по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", - сказал он. Путин указал и на то, что по линии госкорпорации "Росатом" продолжается реализация флагманского проекта сооружения первой турецкой АЭС "Аккую". "Идет подготовка к скорому вводу в эксплуатацию первого энергоблока станции", - сообщил Путин.
https://1prime.ru/20250901/erdogan-861572382.html
турция
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861573541_105:0:2776:2003_1920x0_80_0_0_1ed929ee5cc70b6cf6e1b3fe20e5c0f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, китай, владимир путин, росатом
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Росатом
Путин оценил динамику торгово-экономического сотрудничества с Турцией
Путин: удовлетворены динамикой торгово-экономического сотрудничества с Турцией
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доволен темпом развития торговли России и Турции, товарооборот в первом полугодии вырос на 3%.
"Мы рассматриваем Турцию в качестве надежного, проверенного временем партнера как в двусторонних делах, так и на международной арене. Мы удовлетворены динамикой торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году объем товарооборота вырос на 6,6%, а в первом полугодии нынешнего года увеличился и еще почти на 3%", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Китае.
Он подчеркнул, что высоко ценит личные контакты, которые неизменно проходят в конструктивном, взаимоуважительном ключе.
"Это полностью соответствует принципам добрососедства, традиционно дружественному характеру российско-турецких связей", - сказал он.
Говоря об экономике, российский лидер отметил, что активно работает межправкомиссия, очередное заседание которой состоялось в Москве в конце июня.
"На взаимной основе осуществляются масштабные инвестиции. Российские компании реализуют крупные проекты в таких отраслях турецкой экономики, как металлургия и автомобилестроение. Турецкие фирмы широко представлены у нас в России в машиностроении, металлургии, деревообработке", - перечислил президент РФ.
Он сделал акцент на том, что партнерство в сфере энергетики носит подлинно стратегический характер.
"Один из ключевых доставщиков в Турцию природного газа - Россия. В настоящее время экспорт бесперебойно идет через Черное море, по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", - сказал он.
Путин указал и на то, что по линии госкорпорации "Росатом" продолжается реализация флагманского проекта сооружения первой турецкой АЭС "Аккую".
"Идет подготовка к скорому вводу в эксплуатацию первого энергоблока станции", - сообщил Путин.
Эрдоган заявил, что ожидает с визитом Путина в Турции