Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Китае - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250901/putin-861575310.html
Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Китае
Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Китае - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Китае
Президент России Владимир Путин принимает участие во встрече в формате "ШОС плюс", которая проходит в китайском Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T11:25+0300
2025-09-01T11:25+0300
политика
азербайджан
армения
вьетнам
шос
оон
асеан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861558256_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_4c7ea3c0bc6610991fabf41e2d1b8c1c.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принимает участие во встрече в формате "ШОС плюс", которая проходит в китайском Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятия в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян". Ранее состоялось заседание Совета глав государств-членов ШОС. К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены заинтересованные партнёры по диалогу с ШОС, представители государств-наблюдателей, руководители партнёрских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
https://1prime.ru/20250901/shos-861571281.html
азербайджан
армения
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861558256_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_62212979b6b471fbbc4730b3795bf41a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
азербайджан, армения, вьетнам, шос, оон, асеан
Политика, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВЬЕТНАМ, ШОС, ООН, АСЕАН
11:25 01.09.2025
 
Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Китае

Путин принимает участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Тяньцзине

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принимает участие во встрече в формате "ШОС плюс", которая проходит в китайском Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян".
Ранее состоялось заседание Совета глав государств-членов ШОС.
К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены заинтересованные партнёры по диалогу с ШОС, представители государств-наблюдателей, руководители партнёрских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Саммит ШОС -2025. День второй
ШОС нацелена на преодоление разрыва в сфере цифровой экономики
10:41
 
ПолитикаАЗЕРБАЙДЖАНАРМЕНИЯВЬЕТНАМШОСООНАСЕАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала