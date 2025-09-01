https://1prime.ru/20250901/putin-861575310.html

Путин принял участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Китае

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принимает участие во встрече в формате "ШОС плюс", которая проходит в китайском Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятия в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян". Ранее состоялось заседание Совета глав государств-членов ШОС. К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены заинтересованные партнёры по диалогу с ШОС, представители государств-наблюдателей, руководители партнёрских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

