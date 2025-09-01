Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс"
Президент РФ Владимир Путин
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине призвал развивать справедливый миропорядок и вернуть в повестку традиционные ценности. Главные тезисы:
- Все больше стран хотят сотрудничать с ШОС, искренний интерес и внимание со стороны мирового сообщества к организации растет.
ШОС могла бы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления в мире.
- Совокупный ВВП стран-участников организации растет выше темпов мировых значений, несмотря на трудности в глобальной экономике.
- Россия поддерживает инициативы Си Цзиньпина по глобальному управлению, заинтересована, чтобы приступить к конкретному рассмотрению предложений, исходящих из Пекина.
Традиционные ценности пора вернуть в международную повестку дня.
- Путин рассказал о живом интересе к "Интервидению", в том числе у членов ШОС. Конкурс продвигает культурные и общечеловеческие ценности.
- Заявки более десяти стран рассматривают для подключения к сотрудничеству с ШОС в разных форматах.
Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения.
- Путин поздравил президента Лаоса Сисулита с получением статуса партнера ШОС.
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить президента Лаоса Тхонглуна Сисулитас тем, что сегодня и единогласным решении Совета глав государства его страна также получила партнерский статус.