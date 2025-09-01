https://1prime.ru/20250901/putin-861581631.html

Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс"

2025-09-01T12:19+0300

мировая экономика

владимир путин

шос

экономика

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине призвал развивать справедливый миропорядок и вернуть в повестку традиционные ценности. Главные тезисы:ШОС могла бы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления в мире.Традиционные ценности пора вернуть в международную повестку дня.Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения.Пользуясь случаем, хотел бы поздравить президента Лаоса Тхонглуна Сисулитас тем, что сегодня и единогласным решении Совета глав государства его страна также получила партнерский статус.

мировая экономика, владимир путин, шос