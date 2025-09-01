Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" - 01.09.2025
Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс"
Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс"
Президент Владимир Путин на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине призвал развивать справедливый миропорядок и вернуть в повестку традиционные... | 01.09.2025
2025-09-01T12:19+0300
2025-09-01T12:43+0300
мировая экономика
владимир путин
шос
экономика
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине призвал развивать справедливый миропорядок и вернуть в повестку традиционные ценности. Главные тезисы:ШОС могла бы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления в мире.Традиционные ценности пора вернуть в международную повестку дня.Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения.Пользуясь случаем, хотел бы поздравить президента Лаоса Тхонглуна Сисулитас тем, что сегодня и единогласным решении Совета глав государства его страна также получила партнерский статус.
мировая экономика, владимир путин, шос
Мировая экономика, Владимир Путин, ШОС, Экономика
12:19 01.09.2025 (обновлено: 12:43 01.09.2025)
 

Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине призвал развивать справедливый миропорядок и вернуть в повестку традиционные ценности. Главные тезисы:
  • Все больше стран хотят сотрудничать с ШОС, искренний интерес и внимание со стороны мирового сообщества к организации растет.
ШОС могла бы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления в мире.

Владимир Путин
  • Совокупный ВВП стран-участников организации растет выше темпов мировых значений, несмотря на трудности в глобальной экономике.
  • Россия поддерживает инициативы Си Цзиньпина по глобальному управлению, заинтересована, чтобы приступить к конкретному рассмотрению предложений, исходящих из Пекина.
Традиционные ценности пора вернуть в международную повестку дня.
Владимир Путин
  • Путин рассказал о живом интересе к "Интервидению", в том числе у членов ШОС. Конкурс продвигает культурные и общечеловеческие ценности.
  • Заявки более десяти стран рассматривают для подключения к сотрудничеству с ШОС в разных форматах.

Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения.

Владимир Путин
  • Путин поздравил президента Лаоса Сисулита с получением статуса партнера ШОС.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить президента Лаоса Тхонглуна Сисулитас тем, что сегодня и единогласным решении Совета глав государства его страна также получила партнерский статус.

ЭкономикаМировая экономикаВладимир ПутинШОС
 
 
