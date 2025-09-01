Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил роль ШОС в формировании справедливой системы управления в мире - 01.09.2025
Путин оценил роль ШОС в формировании справедливой системы управления в мире
2025-09-01T12:35+0300
2025-09-01T12:35+0300
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) могла бы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления в мире, заявил президент России Владимир Путин. "Думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях устава ООН. Была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
12:35 01.09.2025
 
Путин оценил роль ШОС в формировании справедливой системы управления в мире

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) могла бы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления в мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях устава ООН. Была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс"
12:19
12:19
 
