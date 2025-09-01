https://1prime.ru/20250901/putin-861582130.html

Путин оценил роль ШОС в формировании справедливой системы управления в мире

Путин оценил роль ШОС в формировании справедливой системы управления в мире

политика

владимир путин

шос

оон

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) могла бы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления в мире, заявил президент России Владимир Путин. "Думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях устава ООН. Была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".

