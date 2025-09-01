Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/putin-861582562.html
Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку
Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку
Традиционные ценности пора вернуть на международную повестку дня, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате "ШОС плюс". | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T12:23+0300
2025-09-01T12:23+0300
россия
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861582411_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_14d51014e2e111b264b88f1ccf998482.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Традиционные ценности пора вернуть на международную повестку дня, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате "ШОС плюс". "Традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план с международной повестки. Пора их вернуть на международную повестку", - сказал Путин, говоря о международном конкурсе "Интервидение", который направлен на продвижение общечеловеческих и культурных ценностей.
https://1prime.ru/20250901/putin-861581631.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861582411_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_c4cd5015035af15d56e3c67a4495d11f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, шос
РОССИЯ, Владимир Путин, ШОС
12:23 01.09.2025
 
Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку

Путин: традиционные ценности пора вернуть на международную повестку дня

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Традиционные ценности пора вернуть на международную повестку дня, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
"Традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план с международной повестки. Пора их вернуть на международную повестку", - сказал Путин, говоря о международном конкурсе "Интервидение", который направлен на продвижение общечеловеческих и культурных ценностей.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс"
12:19
 
РОССИЯВладимир ПутинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала