https://1prime.ru/20250901/putin-861582562.html
Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку
Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку
Традиционные ценности пора вернуть на международную повестку дня, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате "ШОС плюс". | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T12:23+0300
2025-09-01T12:23+0300
2025-09-01T12:23+0300
россия
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861582411_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_14d51014e2e111b264b88f1ccf998482.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Традиционные ценности пора вернуть на международную повестку дня, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате "ШОС плюс". "Традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план с международной повестки. Пора их вернуть на международную повестку", - сказал Путин, говоря о международном конкурсе "Интервидение", который направлен на продвижение общечеловеческих и культурных ценностей.
https://1prime.ru/20250901/putin-861581631.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861582411_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_c4cd5015035af15d56e3c67a4495d11f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, шос
РОССИЯ, Владимир Путин, ШОС
Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку
Путин: традиционные ценности пора вернуть на международную повестку дня
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Традиционные ценности пора вернуть на международную повестку дня, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
"Традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план с международной повестки. Пора их вернуть на международную повестку", - сказал Путин, говоря о международном конкурсе "Интервидение", который направлен на продвижение общечеловеческих и культурных ценностей.
Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс"