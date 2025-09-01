https://1prime.ru/20250901/putin-861583379.html

Путин оценил рост ВВП стран ШОС

Совокупный ВВП стран ШОС растет выше темпов мировых значений, несмотря на трудности в глобальной экономике, заявил президент России Владимир Путин. | 01.09.2025, ПРАЙМ

экономика

владимир путин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/83813/83/838138312_0:106:3267:1943_1920x0_80_0_0_db49785b10a6bb267e1fda59ae507564.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Совокупный ВВП стран ШОС растет выше темпов мировых значений, несмотря на трудности в глобальной экономике, заявил президент России Владимир Путин. "Показательно, что на фоне сохраняющихся трудностей в глобальный экономике совокупный ВВП государств Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году в среднем увеличился на более чем 5% - это выше мировых значений. Промышленное производство увеличилось на 4,6%", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс". Он отметил, что в рамках ШОС энергично продвигается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество.

2025

