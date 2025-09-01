Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.09.2025
Путин оценил рост ВВП стран ШОС
2025-09-01T12:28+0300
2025-09-01T12:28+0300
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Совокупный ВВП стран ШОС растет выше темпов мировых значений, несмотря на трудности в глобальной экономике, заявил президент России Владимир Путин. "Показательно, что на фоне сохраняющихся трудностей в глобальный экономике совокупный ВВП государств Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году в среднем увеличился на более чем 5% - это выше мировых значений. Промышленное производство увеличилось на 4,6%", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс". Он отметил, что в рамках ШОС энергично продвигается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество.
Экономика, Владимир Путин, ШОС
12:28 01.09.2025
 
Путин оценил рост ВВП стран ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Совокупный ВВП стран ШОС растет выше темпов мировых значений, несмотря на трудности в глобальной экономике, заявил президент России Владимир Путин.
"Показательно, что на фоне сохраняющихся трудностей в глобальный экономике совокупный ВВП государств Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году в среднем увеличился на более чем 5% - это выше мировых значений. Промышленное производство увеличилось на 4,6%", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
Он отметил, что в рамках ШОС энергично продвигается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество.
Заголовок открываемого материала