Путин рассказал о заявках государств на подключение к работе с ШОС
Путин рассказал о заявках государств на подключение к работе с ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о заявках государств на подключение к работе с ШОС
Президент России Владимир Путин сообщил, что заявки более 10 стран находятся на рассмотрении для подключения к сотрудничеству с ШОС в различных форматах. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T12:32+0300
2025-09-01T12:32+0300
2025-09-01T12:32+0300
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что заявки более 10 стран находятся на рассмотрении для подключения к сотрудничеству с ШОС в различных форматах. "На рассмотрении находятся заявки ещё более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнёра. Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс". Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Путин рассказал о заявках государств на подключение к работе с ШОС
Путин: заявки десяти стран рассматривают на подключение к работе с ШОС
