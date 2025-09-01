https://1prime.ru/20250901/putin-861583768.html

Путин рассказал о заявках государств на подключение к работе с ШОС

Путин рассказал о заявках государств на подключение к работе с ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о заявках государств на подключение к работе с ШОС

Президент России Владимир Путин сообщил, что заявки более 10 стран находятся на рассмотрении для подключения к сотрудничеству с ШОС в различных форматах. | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T12:32+0300

2025-09-01T12:32+0300

2025-09-01T12:32+0300

политика

россия

владимир путин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715205_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_4d714ce895c17310da298fb2059b7ea6.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что заявки более 10 стран находятся на рассмотрении для подключения к сотрудничеству с ШОС в различных форматах. "На рассмотрении находятся заявки ещё более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнёра. Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс". Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

https://1prime.ru/20250901/putin-861581781.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, шос