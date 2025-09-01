Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию - 01.09.2025
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
2025-09-01T13:46+0300
2025-09-01T13:46+0300
политика
россия
газ
турция
китай
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Конкретики по срокам и месту ожидаемого Анкарой визита президента РФ Владимира Путина в Турцию на данный момент нет, сообщили РИА Новости в администрации президента республики. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае в понедельник заявил, что ожидает его с визитом в Турции, предложение об этом остаётся в силе. "Пока никакой конкретики по этому вопросу", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли визит состояться до конца 2025 года.
россия, газ, турция, китай, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, РОССИЯ, Газ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

Администрация Эрдогана: конкретики по срокам визита Путина в Турцию пока нет

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости . Пресс-служба Президента РФ
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Конкретики по срокам и месту ожидаемого Анкарой визита президента РФ Владимира Путина в Турцию на данный момент нет, сообщили РИА Новости в администрации президента республики.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае в понедельник заявил, что ожидает его с визитом в Турции, предложение об этом остаётся в силе.
"Пока никакой конкретики по этому вопросу", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли визит состояться до конца 2025 года.
Переговоры Путина и Эрдогана в Китае завершились
