https://1prime.ru/20250901/putin-861591548.html

В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию - 01.09.2025, ПРАЙМ

В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

Конкретики по срокам и месту ожидаемого Анкарой визита президента РФ Владимира Путина в Турцию на данный момент нет, сообщили РИА Новости в администрации... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T13:46+0300

2025-09-01T13:46+0300

2025-09-01T13:46+0300

политика

россия

газ

турция

китай

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn.1prime.ru/img/82229/52/822295228_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_db72c8ec970732e35ce4aa5fc1c896e8.jpg

АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Конкретики по срокам и месту ожидаемого Анкарой визита президента РФ Владимира Путина в Турцию на данный момент нет, сообщили РИА Новости в администрации президента республики. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае в понедельник заявил, что ожидает его с визитом в Турции, предложение об этом остаётся в силе. "Пока никакой конкретики по этому вопросу", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли визит состояться до конца 2025 года.

https://1prime.ru/20250901/peregovory-861585879.html

турция

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, турция, китай, владимир путин, реджеп тайип эрдоган