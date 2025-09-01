https://1prime.ru/20250901/putin-861591548.html
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию - 01.09.2025, ПРАЙМ
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
Конкретики по срокам и месту ожидаемого Анкарой визита президента РФ Владимира Путина в Турцию на данный момент нет, сообщили РИА Новости в администрации... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T13:46+0300
2025-09-01T13:46+0300
2025-09-01T13:46+0300
политика
россия
газ
турция
китай
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/img/82229/52/822295228_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_db72c8ec970732e35ce4aa5fc1c896e8.jpg
АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Конкретики по срокам и месту ожидаемого Анкарой визита президента РФ Владимира Путина в Турцию на данный момент нет, сообщили РИА Новости в администрации президента республики. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае в понедельник заявил, что ожидает его с визитом в Турции, предложение об этом остаётся в силе. "Пока никакой конкретики по этому вопросу", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли визит состояться до конца 2025 года.
https://1prime.ru/20250901/peregovory-861585879.html
турция
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82229/52/822295228_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_05e8668d4baff33d7f71c131bf4f8c2d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, турция, китай, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, РОССИЯ, Газ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
Администрация Эрдогана: конкретики по срокам визита Путина в Турцию пока нет
АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Конкретики по срокам и месту ожидаемого Анкарой визита президента РФ Владимира Путина в Турцию на данный момент нет, сообщили РИА Новости в администрации президента республики.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае в понедельник заявил, что ожидает его с визитом в Турции, предложение об этом остаётся в силе.
"Пока никакой конкретики по этому вопросу", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли визит состояться до конца 2025 года.
Переговоры Путина и Эрдогана в Китае завершились