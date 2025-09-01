https://1prime.ru/20250901/putin-861596959.html
Путин "на полях" ШОС встретился с премьером Вьетнама
Путин "на полях" ШОС встретился с премьером Вьетнама - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин "на полях" ШОС встретился с премьером Вьетнама
Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском Тяньцзине, встретился с... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T14:50+0300
2025-09-01T14:50+0300
2025-09-01T14:50+0300
политика
мировая экономика
общество
вьетнам
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861596792_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_bd323e40b5247964ec1517a08fc03aa7.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском Тяньцзине, встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Премьер Вьетнама участвует в мероприятиях саммита в качестве гостя принимающей стороны.
https://1prime.ru/20250901/putin-861582130.html
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861596792_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_4e0be77a7a7d366ed74f754765b01e4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , вьетнам, владимир путин, шос
Политика, Мировая экономика, Общество , ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, ШОС
Путин "на полях" ШОС встретился с премьером Вьетнама
Путин встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем на полях саммита ШОС