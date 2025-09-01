Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин "на полях" ШОС встретился с премьером Вьетнама - 01.09.2025
Политика
Путин "на полях" ШОС встретился с премьером Вьетнама
Путин "на полях" ШОС встретился с премьером Вьетнама - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин "на полях" ШОС встретился с премьером Вьетнама
Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском Тяньцзине, встретился с... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T14:50+0300
2025-09-01T14:50+0300
политика
мировая экономика
общество
вьетнам
владимир путин
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском Тяньцзине, встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Премьер Вьетнама участвует в мероприятиях саммита в качестве гостя принимающей стороны.
вьетнам
мировая экономика, общество , вьетнам, владимир путин, шос
Политика, Мировая экономика, Общество , ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, ШОС
14:50 01.09.2025
 
Путин "на полях" ШОС встретился с премьером Вьетнама

Путин встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем на полях саммита ШОС

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском Тяньцзине, встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.
Премьер Вьетнама участвует в мероприятиях саммита в качестве гостя принимающей стороны.
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. 9 июня 2017 - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Путин оценил роль ШОС в формировании справедливой системы управления в мире
12:35
 
Политика Мировая экономика Общество ВЬЕТНАМ Владимир Путин ШОС
 
 
