https://1prime.ru/20250901/putin-861599761.html

Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом

Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом - 01.09.2025, ПРАЙМ

Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом

Президент России Владимир Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом. | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T15:21+0300

2025-09-01T15:21+0300

2025-09-01T15:22+0300

политика

россия

общество

вьетнам

владимир путин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861599267_0:60:2839:1657_1920x0_80_0_0_5b04225dda20f53bc28125c23b1ce03a.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом. "У руководителей правительств всегда очень большая повестка взаимодействия в практической сфере между Вьетнамом и Россией", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

https://1prime.ru/20250814/vetnam-860725828.html

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , вьетнам, владимир путин, шос