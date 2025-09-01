Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250901/putin-861599761.html
Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом
Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом
Президент России Владимир Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T15:21+0300
2025-09-01T15:22+0300
политика
россия
общество
вьетнам
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861599267_0:60:2839:1657_1920x0_80_0_0_5b04225dda20f53bc28125c23b1ce03a.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом. "У руководителей правительств всегда очень большая повестка взаимодействия в практической сфере между Вьетнамом и Россией", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
https://1prime.ru/20250814/vetnam-860725828.html
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861599267_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_76e9e73d08c090f43aa67252f4ee53f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , вьетнам, владимир путин, шос
Политика, РОССИЯ, Общество , ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, ШОС
15:21 01.09.2025 (обновлено: 15:22 01.09.2025)
 
Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом

Президент Путин заявил о большой повестке взаимодействия между РФ и Вьетнамом

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом.
"У руководителей правительств всегда очень большая повестка взаимодействия в практической сфере между Вьетнамом и Россией", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Флаг Вьетнама в Хошимине - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Вьетнам впервые в 2025 году приобрел американскую нефть
14 августа, 17:37
 
ПолитикаРОССИЯОбществоВЬЕТНАМВладимир ПутинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала