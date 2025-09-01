Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин на полях саммита ШОС провел встречу с главой Таджикистана Рахмоном - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250901/putin-861601593.html
Путин на полях саммита ШОС провел встречу с главой Таджикистана Рахмоном
Путин на полях саммита ШОС провел встречу с главой Таджикистана Рахмоном - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин на полях саммита ШОС провел встречу с главой Таджикистана Рахмоном
Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T15:44+0300
2025-09-01T15:57+0300
политика
китай
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861601423_0:85:2827:1675_1920x0_80_0_0_24a1f684fc69d1c052e27a17062cf210.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Путин в понедельник проводит серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.В ходе переговоров с лидером Таджикистана Путин назвал такие встречи востребованными."Наши коллеги в правительстве взаимодействуют друг с другом на регулярной основе, мы с вами всегда созваниваемся при необходимости по телефону, общаемся", - сказал он.Также российский лидер подчеркнул, что между странами много тем, которые представляют взаимный интерес."Конечно, главное – это взаимодействие в сфере экономики. В целом, мы можем с удовлетворением отметить, что рост товарооборота продолжается. Продолжаются вопросы, связанные с инвестициями с обеих сторон. Причем это всё сосредотачивается на основных, ключевых направлениях развития. Мы этому очень рады, и, естественно, я рад возможности с вами сегодня встретиться", - отметил Путин.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
https://1prime.ru/20250901/peskov-861599090.html
китай
таджикистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861601423_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_909842c8da5ece2bd0aa3333fe7b6be1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, шос
Политика, КИТАЙ, ТАДЖИКИСТАН, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, ШОС
15:44 01.09.2025 (обновлено: 15:57 01.09.2025)
 
Путин на полях саммита ШОС провел встречу с главой Таджикистана Рахмоном

Путин в Китае встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Путин в понедельник проводит серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.
В ходе переговоров с лидером Таджикистана Путин назвал такие встречи востребованными.
"Наши коллеги в правительстве взаимодействуют друг с другом на регулярной основе, мы с вами всегда созваниваемся при необходимости по телефону, общаемся", - сказал он.
Также российский лидер подчеркнул, что между странами много тем, которые представляют взаимный интерес.
"Конечно, главное – это взаимодействие в сфере экономики. В целом, мы можем с удовлетворением отметить, что рост товарооборота продолжается. Продолжаются вопросы, связанные с инвестициями с обеих сторон. Причем это всё сосредотачивается на основных, ключевых направлениях развития. Мы этому очень рады, и, естественно, я рад возможности с вами сегодня встретиться", - отметил Путин.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Саммит ШОС -2025. День второй - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
В Кремле оценили встречи Путина с Моди и Эрдоганом на полях саммита ШОС
15:15
 
ПолитикаКИТАЙТАДЖИКИСТАНВладимир ПутинЭмомали РахмонШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала