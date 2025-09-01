https://1prime.ru/20250901/putin-861601593.html
Путин на полях саммита ШОС провел встречу с главой Таджикистана Рахмоном
Путин на полях саммита ШОС провел встречу с главой Таджикистана Рахмоном - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин на полях саммита ШОС провел встречу с главой Таджикистана Рахмоном
Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T15:44+0300
2025-09-01T15:44+0300
2025-09-01T15:57+0300
политика
китай
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861601423_0:85:2827:1675_1920x0_80_0_0_24a1f684fc69d1c052e27a17062cf210.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Путин в понедельник проводит серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.В ходе переговоров с лидером Таджикистана Путин назвал такие встречи востребованными."Наши коллеги в правительстве взаимодействуют друг с другом на регулярной основе, мы с вами всегда созваниваемся при необходимости по телефону, общаемся", - сказал он.Также российский лидер подчеркнул, что между странами много тем, которые представляют взаимный интерес."Конечно, главное – это взаимодействие в сфере экономики. В целом, мы можем с удовлетворением отметить, что рост товарооборота продолжается. Продолжаются вопросы, связанные с инвестициями с обеих сторон. Причем это всё сосредотачивается на основных, ключевых направлениях развития. Мы этому очень рады, и, естественно, я рад возможности с вами сегодня встретиться", - отметил Путин.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
https://1prime.ru/20250901/peskov-861599090.html
китай
таджикистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861601423_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_909842c8da5ece2bd0aa3333fe7b6be1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, шос
Политика, КИТАЙ, ТАДЖИКИСТАН, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, ШОС
Путин на полях саммита ШОС провел встречу с главой Таджикистана Рахмоном
Путин в Китае встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Путин в понедельник проводит серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.
В ходе переговоров с лидером Таджикистана Путин назвал такие встречи востребованными.
"Наши коллеги в правительстве взаимодействуют друг с другом на регулярной основе, мы с вами всегда созваниваемся при необходимости по телефону, общаемся", - сказал он.
Также российский лидер подчеркнул, что между странами много тем, которые представляют взаимный интерес.
"Конечно, главное – это взаимодействие в сфере экономики. В целом, мы можем с удовлетворением отметить, что рост товарооборота продолжается. Продолжаются вопросы, связанные с инвестициями с обеих сторон. Причем это всё сосредотачивается на основных, ключевых направлениях развития. Мы этому очень рады, и, естественно, я рад возможности с вами сегодня встретиться", - отметил Путин.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
В Кремле оценили встречи Путина с Моди и Эрдоганом на полях саммита ШОС