Путин в понедельник встретится с высшим руководством Ирана и Непала
Путин в понедельник встретится с высшим руководством Ирана и Непала - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин в понедельник встретится с высшим руководством Ирана и Непала
Президент России Владимир Путин в понедельник в китайском Тяньцзине, где проходит саммит ШОС, встретится с высшим руководством Ирана и Непала. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T16:12+0300
2025-09-01T16:12+0300
2025-09-01T16:12+0300
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник в китайском Тяньцзине, где проходит саммит ШОС, встретится с высшим руководством Ирана и Непала. "Еще будет встреча с Пезешкианом и с президентом Непала", - сказал Песков на вопрос, какие встречи запланированы у президента в понедельник. "Очень рабочее", - добавил он на вопрос о настрое после рабочего дня. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Путин в понедельник встретится с высшим руководством Ирана и Непала
Песков: Путин на полях ШОС встретится с высшим руководством Ирана и Непала
