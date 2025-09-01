Путин в понедельник встретится с высшим руководством Ирана и Непала

https://1prime.ru/20250901/putin-861603511.html

Президент России Владимир Путин в понедельник в китайском Тяньцзине, где проходит саммит ШОС, встретится с высшим руководством Ирана и Непала. | 01.09.2025, ПРАЙМ

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник в китайском Тяньцзине, где проходит саммит ШОС, встретится с высшим руководством Ирана и Непала. "Еще будет встреча с Пезешкианом и с президентом Непала", - сказал Песков на вопрос, какие встречи запланированы у президента в понедельник. "Очень рабочее", - добавил он на вопрос о настрое после рабочего дня. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

