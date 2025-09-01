https://1prime.ru/20250901/putin-861605087.html
Путин встретился с президентом Ирана на полях ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
