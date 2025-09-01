Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретился с президентом Ирана на полях ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250901/putin-861605087.html
Путин встретился с президентом Ирана на полях ШОС
Путин встретился с президентом Ирана на полях ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с президентом Ирана на полях ШОС
Российский лидер Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом,... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T16:44+0300
2025-09-01T16:49+0300
политика
иран
шос
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861582411_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_14d51014e2e111b264b88f1ccf998482.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://1prime.ru/20250901/putin-861603511.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861582411_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_c4cd5015035af15d56e3c67a4495d11f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, шос, владимир путин, масуд пезешкиан
Политика, ИРАН, ШОС, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
16:44 01.09.2025 (обновлено: 16:49 01.09.2025)
 
Путин встретился с президентом Ирана на полях ШОС

Путин встретился с лидером Ирана Пезешкианом в рамках саммита ШОС

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Путин в понедельник встретится с высшим руководством Ирана и Непала
16:12
 
ПолитикаИРАНШОСВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала