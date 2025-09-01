https://1prime.ru/20250901/reyting-861608992.html
"Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Дом.РФ"
"Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Дом.РФ" - 01.09.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Дом.РФ"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Дом.РФ" до уровня "ruAА+" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T18:32+0300
2025-09-01T18:32+0300
2025-09-01T18:32+0300
экономика
финансы
банки
бизнес
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Дом.РФ" до уровня "ruAА+" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Дом.РФ" до уровня ruAА+ со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга отражает существенное усиление конкурентных позиций банка за прошедшие два года, а также переход к более умеренным темпам прироста кредитного портфеля при сохранении адекватного аппетита к риску. Сильное положительное влияние на рейтинг банка оказывает высокая рыночная значимость банка", - говорится в сообщении. Отмечается, что агентство повысило оценку рыночных позиций с адекватной до умеренно высокой: за период с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года активы банка выросли на 25% (годом ранее - на 60%). Ключевыми драйверами роста бизнеса стали направления проектного финансирования застройщиков, ипотечного и корпоративного кредитования. По итогам 2024 года банк "Дом.РФ" занял четвертое место по размеру ипотечного портфеля и 5 место по портфелю ссуд МСБ среди российских банков, согласно рэнкингам, составляемым "Эксперт РА". Также аналитики агентства отмечают стабильно высокую рентабельность и операционную эффективность бизнеса банка, комфортные показатели ликвидности и уровня капитала, адекватное качество активов и профиля фондирования. В релизе агентства также подчеркивается существенный потенциал привлечения банком дополнительной ликвидности, низкая концентрация ресурсной базы на крупнейших клиентах, высокое качество корпоративного управления и системы управления рисками, наличие в составе совета директоров независимых участников, активное развитие банком ESG-практик. Существенное положительное влияние на рейтинг банка оказывает системная значимость банка на федеральном уровне. Банк "Дом.РФ" - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Его единственный акционер - АО "Дом.РФ".
https://1prime.ru/20250901/ipoteka-861607885.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c383d4b63dc92427e3f25bded1fce1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, бизнес, дом.рф
Экономика, Финансы, Банки, Бизнес, Дом.РФ
"Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Дом.РФ"
"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг банка "Дом.РФ" до уровня ruAА+
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Дом.РФ" до уровня "ruAА+" со стабильным прогнозом, сообщило агентство.
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Дом.РФ
" до уровня ruAА+ со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга отражает существенное усиление конкурентных позиций банка за прошедшие два года, а также переход к более умеренным темпам прироста кредитного портфеля при сохранении адекватного аппетита к риску. Сильное положительное влияние на рейтинг банка оказывает высокая рыночная значимость банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что агентство повысило оценку рыночных позиций с адекватной до умеренно высокой: за период с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года активы банка выросли на 25% (годом ранее - на 60%). Ключевыми драйверами роста бизнеса стали направления проектного финансирования застройщиков, ипотечного и корпоративного кредитования. По итогам 2024 года банк "Дом.РФ" занял четвертое место по размеру ипотечного портфеля и 5 место по портфелю ссуд МСБ среди российских банков, согласно рэнкингам, составляемым "Эксперт РА".
Также аналитики агентства отмечают стабильно высокую рентабельность и операционную эффективность бизнеса банка, комфортные показатели ликвидности и уровня капитала, адекватное качество активов и профиля фондирования. В релизе агентства также подчеркивается существенный потенциал привлечения банком дополнительной ликвидности, низкая концентрация ресурсной базы на крупнейших клиентах, высокое качество корпоративного управления и системы управления рисками, наличие в составе совета директоров независимых участников, активное развитие банком ESG-практик. Существенное положительное влияние на рейтинг банка оказывает системная значимость банка на федеральном уровне.
Банк "Дом.РФ" - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Его единственный акционер - АО "Дом.РФ".
Каждый четвертый россиянин ждет снижения ставок по ипотеке, узнал "Дом.РФ"