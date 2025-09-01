https://1prime.ru/20250901/reyting-861608992.html

"Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Дом.РФ"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Дом.РФ" до уровня "ruAА+" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. | 01.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Дом.РФ" до уровня "ruAА+" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Дом.РФ" до уровня ruAА+ со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга отражает существенное усиление конкурентных позиций банка за прошедшие два года, а также переход к более умеренным темпам прироста кредитного портфеля при сохранении адекватного аппетита к риску. Сильное положительное влияние на рейтинг банка оказывает высокая рыночная значимость банка", - говорится в сообщении. Отмечается, что агентство повысило оценку рыночных позиций с адекватной до умеренно высокой: за период с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года активы банка выросли на 25% (годом ранее - на 60%). Ключевыми драйверами роста бизнеса стали направления проектного финансирования застройщиков, ипотечного и корпоративного кредитования. По итогам 2024 года банк "Дом.РФ" занял четвертое место по размеру ипотечного портфеля и 5 место по портфелю ссуд МСБ среди российских банков, согласно рэнкингам, составляемым "Эксперт РА". Также аналитики агентства отмечают стабильно высокую рентабельность и операционную эффективность бизнеса банка, комфортные показатели ликвидности и уровня капитала, адекватное качество активов и профиля фондирования. В релизе агентства также подчеркивается существенный потенциал привлечения банком дополнительной ликвидности, низкая концентрация ресурсной базы на крупнейших клиентах, высокое качество корпоративного управления и системы управления рисками, наличие в составе совета директоров независимых участников, активное развитие банком ESG-практик. Существенное положительное влияние на рейтинг банка оказывает системная значимость банка на федеральном уровне. Банк "Дом.РФ" - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Его единственный акционер - АО "Дом.РФ".

