https://1prime.ru/20250901/rf-861551294.html

Государственный совет РФ

Государственный совет РФ - 01.09.2025, ПРАЙМ

Государственный совет РФ

Двадцать пять лет назад вышел указ президента РФ Владимира Путина об образовании Государственного совета РФ. | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T00:33+0300

2025-09-01T00:33+0300

2025-09-01T00:33+0300

экономика

рф

владимир путин

алексей дюмин

госсовет

совет федерации

федеральное собрание

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861551294.jpg?1756676028

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Двадцать пять лет назад вышел указ президента РФ Владимира Путина об образовании Государственного совета РФ. Ниже приводится справочная информация. Государственный совет Российской Федерации является конституционным государственным органом, формируемым президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Государственный совет участвует в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны, в формировании государственной политики в области социально-экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, способствует согласованному функционированию и взаимодействию органов, входящих в единую систему публичной власти, в целях соблюдения и защиты прав и свобод граждан России. В Российской империи Госсовет был образован 13 января (1 января по старому стилю) 1810 года манифестом императора Александра I. Государственный совет являлся высшим законосовещательным учреждением. Он рассматривал внесенные министрами законопроекты до их утверждения императором, сметы и штаты государственных учреждений, жалобы на определения департаментов Сената. Первоначально Госсовет состоял из 35 членов, назначавшихся императором. В 1905 году Государственный совет был преобразован в верхнюю палату российского парламента, половина членов которой назначалась императором, а другая половина избиралась от особых сословных и профессиональных курий. Государственный совет рассматривал принятые Государственной думой законопроекты до их утверждения императором. После Февральской революции 1917 года Госсовет Российской империи прекратил свое существование в связи с изменением политической системы страны. 5 сентября 1991 года внеочередной пятый Съезд народных депутатов СССР принял закон "Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период", согласно которому был образован Государственный Совет СССР как межреспубликанский совещательный орган для согласования вопросов внутренней и внешней политики субъектов Союза. В состав совета были включены высшие должностные лица союзных республик, функции председателя возлагались на президента СССР. Совет прекратил работу в связи с распадом СССР в декабре того же года. 1 сентября 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании Государственного совета Российской Федерации. Первоначально членами Госсовета являлись высшие должностные лица субъектов РФ (губернаторы). В 2007 году президент РФ получил право включать в состав Госсовет бывших глав субъектов РФ, в 2012 году в Госсовет были включены председатели Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания РФ, руководители фракций Государственной думы, представители президента РФ в федеральных округах. Новый статус Государственный совет приобрел после проведения конституционной реформы в 2020 году. Согласно Конституции России, Государственный совет формируется президентом в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Согласно Федеральному закону от 8 декабря 2020 года, основными задачами Государственного совета являются: - содействие президенту РФ по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства; - подготовка предложений президенту РФ по вопросам, связанным с определением приоритетных направлений и целей социально-экономического развития государства, основных направлений регионального и муниципального развития, а также формирование механизмов эффективного осуществления такого развития и содействие их реализации, в том числе на созданных в соответствии с федеральным законом федеральных территориях; - подготовка предложений президенту РФ по важнейшим вопросам государственного строительства, укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; - подготовка предложений президенту РФ по вопросам формирования механизмов согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, повышения эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), глав муниципальных образований (глав местных администраций); - содействие президенту РФ при использовании им согласительных процедур для разрешения разногласий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации; - рассмотрение по предложению президента РФ проектов федеральных законов и указов президента РФ, имеющих общегосударственное значение; - обсуждение основных параметров проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также информации правительства РФ о ходе исполнения федерального бюджета и о реализации национальных целей развития России; - обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации. В состав Государственного Совета входят председатель Государственного Совета и члены Государственного Совета. Председателем Государственного совета является президент России. Членами Государственного Совета являются по должности председатель правительства РФ, председатель Совета Федерации РФ, председатель Государственной думы РФ, руководитель администрации президента РФ, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации). По решению президента РФ в состав Государственного Совета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Государственной думе, представители местного самоуправления, а также иные лица. Для решения текущих вопросов деятельности Государственного Совета формируется президиум Государственного Совета. Персональный состав президиума определяется председателем Государственного Совета. Президиум рассматривает план работы Государственного Совета, повестку дня его очередного заседания и материалы к заседанию, анализирует реализацию плана работы Государственного Совета и его решений. При необходимости могут проводиться расширенные заседания президиума с участием представителей правительства Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, других органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций. В настоящее время в состав президиума Государственного совета входят 27 членов. Секретарь Государственного совета координирует деятельность его рабочих органов; несет ответственность за обеспечение деятельности Госсовета; обеспечивает подготовку проекта плана работы Госсовета, составляет проекты повестки дня заседаний Госсовета и его президиума, организует подготовку материалов к заседаниям Госсовета и его президиума, а также проектов соответствующих решений; организует обеспечение участников заседаний Госсовета и его президиума необходимыми материалами; исполняет поручения председателя Госсовета. В настоящее время должность секретаря Государственного совета занимает помощник президента России Алексей Дюмин. Рабочими органами Государственного Совета являются ряд комиссий и рабочих групп Государственного Совета. Заседания Государственного Совета проводятся регулярно в соответствии с планами, утверждаемыми председателем Государственного Совета. По решению председателя могут проводиться внеочередные заседания Государственного Совета. Заседание Государственного Совета является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа членов Государственного Совета. Заседания Государственного Совета ведет председатель Госcовета. По решению председателя могут проводиться совместные заседания Государственного Совета и совещательных и консультативных органов при президенте РФ. По решению председателя заседания Государственного Совета могут проводиться с участием представителей правительства РФ, палат Федерального Собрания РФ, иных органов и организаций. По итогам заседаний Государственного Совета оформляются решения, которые подписываются председателем Государственного Совета

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, владимир путин, алексей дюмин, госсовет, совет федерации, федеральное собрание