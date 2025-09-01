https://1prime.ru/20250901/rfpi-861557720.html

РФПИ в ближайшие дни анонсирует новые проекты с Китаем и Индией

РФПИ в ближайшие дни анонсирует новые проекты с Китаем и Индией - 01.09.2025, ПРАЙМ

РФПИ в ближайшие дни анонсирует новые проекты с Китаем и Индией

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T08:03+0300

2025-09-01T08:03+0300

2025-09-01T08:03+0300

экономика

россия

китай

индия

кирилл дмитриев

рфпи

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1b/856165366_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_b209e6d1504813a7691e7d6827c2b991.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. "В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией", - сказал Дмитриев журналистам. Он подчеркнул, что у РФПИ много совместных инвестиционных проектов практически со всеми странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Очень много с Китаем, и мы будем объявлять о новых инвестиционных проектах с Китаем - как и об их инвестициях в Россию, так и о проектах, которые позволят российским компаниям выходить на рынок Китая более активно", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250830/es-861515646.html

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, индия, кирилл дмитриев, рфпи, шос