https://1prime.ru/20250901/rfpi-861557720.html
РФПИ в ближайшие дни анонсирует новые проекты с Китаем и Индией
РФПИ в ближайшие дни анонсирует новые проекты с Китаем и Индией - 01.09.2025, ПРАЙМ
РФПИ в ближайшие дни анонсирует новые проекты с Китаем и Индией
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T08:03+0300
2025-09-01T08:03+0300
2025-09-01T08:03+0300
экономика
россия
китай
индия
кирилл дмитриев
рфпи
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1b/856165366_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_b209e6d1504813a7691e7d6827c2b991.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. "В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией", - сказал Дмитриев журналистам. Он подчеркнул, что у РФПИ много совместных инвестиционных проектов практически со всеми странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Очень много с Китаем, и мы будем объявлять о новых инвестиционных проектах с Китаем - как и об их инвестициях в Россию, так и о проектах, которые позволят российским компаниям выходить на рынок Китая более активно", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250830/es-861515646.html
китай
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1b/856165366_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_b976a40a1fcacc46ddda06070ee35d48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, индия, кирилл дмитриев, рфпи, шос
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, Кирилл Дмитриев, РФПИ, ШОС
РФПИ в ближайшие дни анонсирует новые проекты с Китаем и Индией
Дмитриев: РФПИ в скором времени объявит о ряде совместных проектов с КНР и Индией
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией", - сказал Дмитриев журналистам.
Он подчеркнул, что у РФПИ много совместных инвестиционных проектов практически со всеми странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Очень много с Китаем, и мы будем объявлять о новых инвестиционных проектах с Китаем - как и об их инвестициях в Россию, так и о проектах, которые позволят российским компаниям выходить на рынок Китая более активно", - подчеркнул он.
Глава РФПИ призвал ЕС выбрать дипломатию