РФПИ в ближайшие дни анонсирует новые проекты с Китаем и Индией - 01.09.2025
РФПИ в ближайшие дни анонсирует новые проекты с Китаем и Индией
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. | 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. "В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией", - сказал Дмитриев журналистам. Он подчеркнул, что у РФПИ много совместных инвестиционных проектов практически со всеми странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Очень много с Китаем, и мы будем объявлять о новых инвестиционных проектах с Китаем - как и об их инвестициях в Россию, так и о проектах, которые позволят российским компаниям выходить на рынок Китая более активно", - подчеркнул он.
россия, китай, индия, кирилл дмитриев, рфпи, шос
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, Кирилл Дмитриев, РФПИ, ШОС
08:03 01.09.2025
 
РФПИ в ближайшие дни анонсирует новые проекты с Китаем и Индией

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией", - сказал Дмитриев журналистам.
Он подчеркнул, что у РФПИ много совместных инвестиционных проектов практически со всеми странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Очень много с Китаем, и мы будем объявлять о новых инвестиционных проектах с Китаем - как и об их инвестициях в Россию, так и о проектах, которые позволят российским компаниям выходить на рынок Китая более активно", - подчеркнул он.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Глава РФПИ призвал ЕС выбрать дипломатию
30 августа, 22:15
 
Экономика РОССИЯ КИТАЙ ИНДИЯ Кирилл Дмитриев РФПИ ШОС
 
 
