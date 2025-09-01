https://1prime.ru/20250901/roskongress-861600985.html
Лучшие винодельни Крыма представят свою продукцию на ВЭФ-2025
2025-09-01T15:38+0300
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Лучшие винодельни Крыма представят свою продукцию на тематической площадке "ВиноГрад" в рамках десятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "Лучшие вина Крыма представят на ВЭФ-2025. Знаковые винодельни региона поделятся успехами в рамках работы тематической площадки "ВиноГрад" на десятом юбилейном Восточном экономическом форуме. Экспозиция площадки в очередной раз станет центром притяжения для всех участников ВЭФ-2025, интересующихся российским виноделием. В этом году "ВиноГрад" предоставит возможность познакомиться с продукцией хозяйств, являющихся лидерами в своих регионах", - говорится в сообщении фонда. Отмечается, что среди компаний, представляющих свою продукцию, будут "Массандра", "Новый свет", "Инкерман", а также "Золотая Балка" и Alma Valley. В рамках площадки "ВиноГрад", по данным "Росконгресса", обсудят и проведение винодельческого форума, который пройдет в ноябре. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Лучшие винодельни Крыма представят свою продукцию на тематической площадке "ВиноГрад" в рамках десятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Лучшие вина Крыма представят на ВЭФ-2025. Знаковые винодельни региона поделятся успехами в рамках работы тематической площадки "ВиноГрад" на десятом юбилейном Восточном экономическом форуме. Экспозиция площадки в очередной раз станет центром притяжения для всех участников ВЭФ-2025, интересующихся российским виноделием. В этом году "ВиноГрад" предоставит возможность познакомиться с продукцией хозяйств, являющихся лидерами в своих регионах", - говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что среди компаний, представляющих свою продукцию, будут "Массандра", "Новый свет", "Инкерман", а также "Золотая Балка" и Alma Valley. В рамках площадки "ВиноГрад", по данным "Росконгресса", обсудят и проведение винодельческого форума, который пройдет в ноябре.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.
