Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России начнет действовать норма о признаках неиспользования земли - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/rossija-861547945.html
В России начнет действовать норма о признаках неиспользования земли
В России начнет действовать норма о признаках неиспользования земли - 01.09.2025, ПРАЙМ
В России начнет действовать норма о признаках неиспользования земли
Законодательная норма о признаках неиспользования земельных участков в населенных пунктах и садоводческих товариществах России начнет действовать 1 сентября. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:17+0300
2025-09-01T00:17+0300
общество
рф
ленинградская область
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861547945.jpg?1756675044
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Законодательная норма о признаках неиспользования земельных участков в населенных пунктах и садоводческих товариществах России начнет действовать 1 сентября. Постановлением правительства РФ от 31 мая 2025 года утвержден перечень признаков неиспользования земельных участков в границах населенных пунктов России, а также садовых и огородных участков. Общим признаком неиспользования является захламление или загрязнение отходами более половины земельного участка. Кроме того, земля не должна быть заросшей сорняками высотой более метра и дикорастущими деревьями и кустарниками, не являющимися элементами благоустройства и озеленения. Владельцы участков с нарушениями должны будут устранить их за год с момента выявления недостатков. Для участков, предназначенных для строительства, признаком неосвоенности станет отсутствие построенного и зарегистрированного здания в течение пяти лет с момента оформления прав на землю. Срок может быть иным, если он, например, указан в разрешении на строительство или решении о комплексном развитии территории. Для индивидуального жилищного строительства срок освоения земли увеличен до семи лет. Для застроенных земельных участков признаком неиспользования будет наличие зданий, у которых в совокупности разрушены крыша, стены, отсутствуют окна или стекла на окнах, за исключением случаев, когда такие объекты признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. На исправление выявленных нарушений здесь также отводится один год. Как пояснил управляющий партнер адвокатского бюро "Юг" Юрий Пустовит, за неиспользование участка физлицам грозит штраф в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей. В крайнем случае неиспользуемую землю по решению суда могут изъять, предупредила юрист Надежда Локтионова. По словам главы договорной, корпоративной и законотворческой практики "Де-юре" Елены Тимошенко, наибольшие последствия от вступающих в силу с 1 сентября законодательных нововведений стоит ожидать в регионах с высоким спросом на землю, в которых много участков приобретаются про запас с инвестиционной целью. Прежде всего это Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Крым, пригороды крупных городов, а также регионы с дефицитом земель под застройку, такие как Калининградская область и республики Северного Кавказа, уточнила она.
рф
ленинградская область
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, ленинградская область, краснодарский край
Общество , РФ, Ленинградская область, Краснодарский край
00:17 01.09.2025
 
В России начнет действовать норма о признаках неиспользования земли

Закон о признаках неиспользования земельных участков начнет действовать 1 сентября

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Законодательная норма о признаках неиспользования земельных участков в населенных пунктах и садоводческих товариществах России начнет действовать 1 сентября.
Постановлением правительства РФ от 31 мая 2025 года утвержден перечень признаков неиспользования земельных участков в границах населенных пунктов России, а также садовых и огородных участков.
Общим признаком неиспользования является захламление или загрязнение отходами более половины земельного участка. Кроме того, земля не должна быть заросшей сорняками высотой более метра и дикорастущими деревьями и кустарниками, не являющимися элементами благоустройства и озеленения. Владельцы участков с нарушениями должны будут устранить их за год с момента выявления недостатков.
Для участков, предназначенных для строительства, признаком неосвоенности станет отсутствие построенного и зарегистрированного здания в течение пяти лет с момента оформления прав на землю. Срок может быть иным, если он, например, указан в разрешении на строительство или решении о комплексном развитии территории. Для индивидуального жилищного строительства срок освоения земли увеличен до семи лет.
Для застроенных земельных участков признаком неиспользования будет наличие зданий, у которых в совокупности разрушены крыша, стены, отсутствуют окна или стекла на окнах, за исключением случаев, когда такие объекты признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. На исправление выявленных нарушений здесь также отводится один год.
Как пояснил управляющий партнер адвокатского бюро "Юг" Юрий Пустовит, за неиспользование участка физлицам грозит штраф в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей. В крайнем случае неиспользуемую землю по решению суда могут изъять, предупредила юрист Надежда Локтионова.
По словам главы договорной, корпоративной и законотворческой практики "Де-юре" Елены Тимошенко, наибольшие последствия от вступающих в силу с 1 сентября законодательных нововведений стоит ожидать в регионах с высоким спросом на землю, в которых много участков приобретаются про запас с инвестиционной целью. Прежде всего это Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Крым, пригороды крупных городов, а также регионы с дефицитом земель под застройку, такие как Калининградская область и республики Северного Кавказа, уточнила она.
 
ОбществоРФЛенинградская областьКраснодарский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала