В России начнет действовать норма о признаках неиспользования земли

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Законодательная норма о признаках неиспользования земельных участков в населенных пунктах и садоводческих товариществах России начнет действовать 1 сентября. Постановлением правительства РФ от 31 мая 2025 года утвержден перечень признаков неиспользования земельных участков в границах населенных пунктов России, а также садовых и огородных участков. Общим признаком неиспользования является захламление или загрязнение отходами более половины земельного участка. Кроме того, земля не должна быть заросшей сорняками высотой более метра и дикорастущими деревьями и кустарниками, не являющимися элементами благоустройства и озеленения. Владельцы участков с нарушениями должны будут устранить их за год с момента выявления недостатков. Для участков, предназначенных для строительства, признаком неосвоенности станет отсутствие построенного и зарегистрированного здания в течение пяти лет с момента оформления прав на землю. Срок может быть иным, если он, например, указан в разрешении на строительство или решении о комплексном развитии территории. Для индивидуального жилищного строительства срок освоения земли увеличен до семи лет. Для застроенных земельных участков признаком неиспользования будет наличие зданий, у которых в совокупности разрушены крыша, стены, отсутствуют окна или стекла на окнах, за исключением случаев, когда такие объекты признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. На исправление выявленных нарушений здесь также отводится один год. Как пояснил управляющий партнер адвокатского бюро "Юг" Юрий Пустовит, за неиспользование участка физлицам грозит штраф в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей. В крайнем случае неиспользуемую землю по решению суда могут изъять, предупредила юрист Надежда Локтионова. По словам главы договорной, корпоративной и законотворческой практики "Де-юре" Елены Тимошенко, наибольшие последствия от вступающих в силу с 1 сентября законодательных нововведений стоит ожидать в регионах с высоким спросом на землю, в которых много участков приобретаются про запас с инвестиционной целью. Прежде всего это Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Крым, пригороды крупных городов, а также регионы с дефицитом земель под застройку, такие как Калининградская область и республики Северного Кавказа, уточнила она.

