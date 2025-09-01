Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России началась обязательная маркировка ювелирных изделий
В России началась обязательная маркировка ювелирных изделий
экономика
финансы
россия
рф
минфин
минфин рф
федеральная пробирная палата
финансы, россия, рф, минфин, минфин рф, федеральная пробирная палата
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Минфин, Минфин РФ, Федеральная пробирная палата
00:17 01.09.2025
 
В России началась обязательная маркировка ювелирных изделий

Обязательная маркировка ювелирных изделий из драгоценных металлов начинается с 1 сентября

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Обязательная маркировка ювелирных изделий из драгметаллов и драгкамней, заявленных в качестве остатков, или ввезенных в РФ из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, начинается с 1 сентября, соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу.
Маркировка самих ювелирных изделий из драгметаллов и камней началась с 1 марта 2022 года, согласно постановлению правительства №270 (о регулировании оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них). До 1 марта 2023 года на каждой товарной единице должен был быть штрих-код, кроме остатков ювелирных изделий. Они должны были быть промаркированы до 1 марта 2024 года.
"Под остатками ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней подразумеваются зарегистрированные в ГИИС ДМДК ювелирные изделия, произведенные и заклейменные до 1 марта 2024 года", - пояснили РИА Новости в Минфине РФ.
Но срок начала их маркировки неоднократно переносился, что также отмечал в июне текущего года замглавы департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина РФ Кирилл Брызгалин. Многие участники рынка не успевали промаркировать остатки изделий в установленные сроки, указывал он.
Так, начало маркировки остатков переносилось с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года, а позднее - на 1 сентября 2025 года. С сентября 2025 года на остатки изделий теперь должны быть нанесены двухмерные штриховые коды. Для этого остатки изделий должны быть зарегистрированы в госсистеме по контролю за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий (ГИИС ДМДК).
При этом после 1 сентября допускается представление остатков таких изделий в Федеральную пробирную палату для нанесения двухмерного штрихового кода, такое право уже закреплено постановлением правительства РФ №1257 от 21 августа 2025 года.
"В результате анализа опыта предыдущих лет Минфином России было принято решение разрешить маркировку остатков ювелирных изделий после 1 сентября 2025 года без возможности их реализации при отсутствии маркировки. Это связано с тем, что участники рынка не успевали распродать или замаркировать остатки в установленный срок", - уточнили РИА Новости в Минфине.
Перевозка остатков ювелирных изделий в территориальный орган Федеральной пробирной палаты для нанесения штрих-кода не будет считаться оборотом продукции, отмечается в постановлении.
 
