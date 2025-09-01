https://1prime.ru/20250901/rossija-861549369.html

В России обновили перечень противопоказаний к управлению автомобилем

В России обновили перечень противопоказаний к управлению автомобилем - 01.09.2025, ПРАЙМ

В России обновили перечень противопоказаний к управлению автомобилем

Перечни медицинских противопоказаний и ограничений для управления транспортным средством обновились в России, свидетельствует соответствующее постановление... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T00:20+0300

2025-09-01T00:20+0300

2025-09-01T00:20+0300

россия

бизнес

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861549369.jpg?1756675255

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Перечни медицинских противопоказаний и ограничений для управления транспортным средством обновились в России, свидетельствует соответствующее постановление правительства РФ. В предыдущий перечень противопоказаний к управлению автомобилем в России входили только слепота обоих глаз и одна из аномалий цветового зрения - ахроматопсия. Это генетическое заболевание, при котором человек видит мир только в оттенках серого, не различая цвета. Сейчас в списке есть приобретенная недостаточность цветового зрения и цветовая слепота. Также в перечень вошли различные формы дальтонизма, это дейтераномалия и дейтеранопия - нарушения, при которых у человека есть трудности с восприятием зеленого цвета и его оттенков, протаномалия и протанопия, вызывающие трудности с восприятием красного цвета, а также тританомалия и тританопия - нарушения восприятия синего и желтого цветов. Кроме того, в число противопоказаний к управлению автомобилем теперь входят общие расстройства психологического развития. Согласно международной классификации, этот раздел включает в том числе детский аутизм и атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера, синдром Геллера.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, общество , рф