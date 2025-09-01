https://1prime.ru/20250901/rossija-861549369.html
В России обновили перечень противопоказаний к управлению автомобилем
В России обновили перечень противопоказаний к управлению автомобилем - 01.09.2025, ПРАЙМ
В России обновили перечень противопоказаний к управлению автомобилем
Перечни медицинских противопоказаний и ограничений для управления транспортным средством обновились в России, свидетельствует соответствующее постановление... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:20+0300
2025-09-01T00:20+0300
2025-09-01T00:20+0300
россия
бизнес
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861549369.jpg?1756675255
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Перечни медицинских противопоказаний и ограничений для управления транспортным средством обновились в России, свидетельствует соответствующее постановление правительства РФ.
В предыдущий перечень противопоказаний к управлению автомобилем в России входили только слепота обоих глаз и одна из аномалий цветового зрения - ахроматопсия. Это генетическое заболевание, при котором человек видит мир только в оттенках серого, не различая цвета.
Сейчас в списке есть приобретенная недостаточность цветового зрения и цветовая слепота. Также в перечень вошли различные формы дальтонизма, это дейтераномалия и дейтеранопия - нарушения, при которых у человека есть трудности с восприятием зеленого цвета и его оттенков, протаномалия и протанопия, вызывающие трудности с восприятием красного цвета, а также тританомалия и тританопия - нарушения восприятия синего и желтого цветов.
Кроме того, в число противопоказаний к управлению автомобилем теперь входят общие расстройства психологического развития. Согласно международной классификации, этот раздел включает в том числе детский аутизм и атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера, синдром Геллера.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, общество , рф
РОССИЯ, Бизнес, Общество , РФ
В России обновили перечень противопоказаний к управлению автомобилем
В России обновили перечень медицинских противопоказаний для управления автомобилем
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Перечни медицинских противопоказаний и ограничений для управления транспортным средством обновились в России, свидетельствует соответствующее постановление правительства РФ.
В предыдущий перечень противопоказаний к управлению автомобилем в России входили только слепота обоих глаз и одна из аномалий цветового зрения - ахроматопсия. Это генетическое заболевание, при котором человек видит мир только в оттенках серого, не различая цвета.
Сейчас в списке есть приобретенная недостаточность цветового зрения и цветовая слепота. Также в перечень вошли различные формы дальтонизма, это дейтераномалия и дейтеранопия - нарушения, при которых у человека есть трудности с восприятием зеленого цвета и его оттенков, протаномалия и протанопия, вызывающие трудности с восприятием красного цвета, а также тританомалия и тританопия - нарушения восприятия синего и желтого цветов.
Кроме того, в число противопоказаний к управлению автомобилем теперь входят общие расстройства психологического развития. Согласно международной классификации, этот раздел включает в том числе детский аутизм и атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера, синдром Геллера.