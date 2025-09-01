Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вступают в силу ограничения в обороте БАДов - 01.09.2025
В России вступают в силу ограничения в обороте БАДов
В России вступают в силу ограничения в обороте БАДов - 01.09.2025, ПРАЙМ
В России вступают в силу ограничения в обороте БАДов
Запрет на навязывание товаров и услуг, ограничения в обороте биологически активных добавок (БАД) и новые требования к уведомлениям о предпринимательской... | 01.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Запрет на навязывание товаров и услуг, ограничения в обороте биологически активных добавок (БАД) и новые требования к уведомлениям о предпринимательской деятельности начинают действовать в РФ с 1 сентября 2025 года, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. "Роспотребнадзор информирует, что с 1 сентября 2025 года вступает в силу ряд изменений, касающихся защиты прав потребителей, оборота биологически активных добавок (БАД) и порядка подачи уведомлений о начале отдельных видов предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор уточнил, что теперь запрещается навязывать покупателям дополнительные товары и услуги и проставлять от их имени автоматические отметки о согласии, а продажа таких товаров возможна только при наличии письменного подтверждения потребителя. В ведомстве добавили, что при нарушении этих правил потребитель вправе требовать возврата уплаченных средств, а продавец обязан вернуть их в течение трёх дней с момента предъявления соответствующего требования. "Ещё один вступающий в силу закон вводит запрет распространения информации о розничной торговле, в том числе дистанционным способом, биологически активных добавок, которые не имеют маркировку или в отношении которых нельзя проследить путь попадания на рынок. Предусмотрен механизм досудебной блокировки сайтов с информацией о БАДах, запрещенных к продаже. Закон также даёт медицинским работникам право назначать зарегистрированные и отвечающие требованиям качества и безопасности БАД отдельным категориям граждан в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, с 1 сентября также вступает в силу постановление Правительства РФ № 725, которым утверждены новые правила формирования и ведения Единого реестра уведомлений о начале отдельных видов предпринимательской деятельности. В перечень включены, в частности, бытовые услуги, услуги общественного питания, розничная и оптовая торговля (за исключением торговли товарами, оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами), а также производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, молока и молочной продукции, масложировой продукции, сахара и другие.
00:20 01.09.2025
 
В России вступают в силу ограничения в обороте БАДов

Роспотребнадзор ввел запрет на навязывание товаров и услуг и ограничения в обороте БАД

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Запрет на навязывание товаров и услуг, ограничения в обороте биологически активных добавок (БАД) и новые требования к уведомлениям о предпринимательской деятельности начинают действовать в РФ с 1 сентября 2025 года, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор информирует, что с 1 сентября 2025 года вступает в силу ряд изменений, касающихся защиты прав потребителей, оборота биологически активных добавок (БАД) и порядка подачи уведомлений о начале отдельных видов предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор уточнил, что теперь запрещается навязывать покупателям дополнительные товары и услуги и проставлять от их имени автоматические отметки о согласии, а продажа таких товаров возможна только при наличии письменного подтверждения потребителя. В ведомстве добавили, что при нарушении этих правил потребитель вправе требовать возврата уплаченных средств, а продавец обязан вернуть их в течение трёх дней с момента предъявления соответствующего требования.
"Ещё один вступающий в силу закон вводит запрет распространения информации о розничной торговле, в том числе дистанционным способом, биологически активных добавок, которые не имеют маркировку или в отношении которых нельзя проследить путь попадания на рынок. Предусмотрен механизм досудебной блокировки сайтов с информацией о БАДах, запрещенных к продаже. Закон также даёт медицинским работникам право назначать зарегистрированные и отвечающие требованиям качества и безопасности БАД отдельным категориям граждан в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, с 1 сентября также вступает в силу постановление Правительства РФ № 725, которым утверждены новые правила формирования и ведения Единого реестра уведомлений о начале отдельных видов предпринимательской деятельности. В перечень включены, в частности, бытовые услуги, услуги общественного питания, розничная и оптовая торговля (за исключением торговли товарами, оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами), а также производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, молока и молочной продукции, масложировой продукции, сахара и другие.
 
Заголовок открываемого материала