В России изменился порядок проведения медосвидетельствования на алкоголь

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения изменился в России, свидетельствует соответствующий приказ Минздрава. Изменился временной интервал между двумя продувами алкотестера до 15-25 минут. В том случае, если при втором выдохе результаты теста покажут результат, который не превышает погрешность и позволяет управлять автотранспортом, то инспекторы должны будут закрыть дело. Раньше этот интервал составлял 15-20 минут. Помимо того, изменился срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ, теперь это разрешено сделать в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. В случае, если в течение этого времени водитель не сдал мочу на анализ или заявил о невозможности это сделать, то ему придется сдавать кровь. Еще обновился перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования из-за изменения структуры наркопотребления в России. Кроме того, были уточнены вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от него.

