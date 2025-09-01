Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России изменился порядок проведения медосвидетельствования на алкоголь - 01.09.2025
В России изменился порядок проведения медосвидетельствования на алкоголь
В России изменился порядок проведения медосвидетельствования на алкоголь - 01.09.2025, ПРАЙМ
В России изменился порядок проведения медосвидетельствования на алкоголь
Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения изменился в России, свидетельствует соответствующий приказ Минздрава. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:27+0300
2025-09-01T00:27+0300
общество
здоровье
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861550509.jpg?1756675645
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения изменился в России, свидетельствует соответствующий приказ Минздрава. Изменился временной интервал между двумя продувами алкотестера до 15-25 минут. В том случае, если при втором выдохе результаты теста покажут результат, который не превышает погрешность и позволяет управлять автотранспортом, то инспекторы должны будут закрыть дело. Раньше этот интервал составлял 15-20 минут. Помимо того, изменился срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ, теперь это разрешено сделать в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. В случае, если в течение этого времени водитель не сдал мочу на анализ или заявил о невозможности это сделать, то ему придется сдавать кровь. Еще обновился перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования из-за изменения структуры наркопотребления в России. Кроме того, были уточнены вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от него.
2025
общество , здоровье, минздрав
Общество , Здоровье, Минздрав
00:27 01.09.2025
 
В России изменился порядок проведения медосвидетельствования на алкоголь

Минздрав изменил порядок проведения медосвидетельствования на состояние опьянения

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения изменился в России, свидетельствует соответствующий приказ Минздрава.
Изменился временной интервал между двумя продувами алкотестера до 15-25 минут. В том случае, если при втором выдохе результаты теста покажут результат, который не превышает погрешность и позволяет управлять автотранспортом, то инспекторы должны будут закрыть дело. Раньше этот интервал составлял 15-20 минут.
Помимо того, изменился срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ, теперь это разрешено сделать в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. В случае, если в течение этого времени водитель не сдал мочу на анализ или заявил о невозможности это сделать, то ему придется сдавать кровь.
Еще обновился перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования из-за изменения структуры наркопотребления в России.
Кроме того, были уточнены вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от него.
 
