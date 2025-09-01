В России начали действовать новые штрафы для иноагентов

https://1prime.ru/20250901/rossija-861550759.html

МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Новые штрафы за невыполнение иностранными агентами требований Минюста и отсутствие соответствующей маркировки с 1 сентября начали действовать в России. Соответствующие изменения ранее были внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Согласно поправкам в КоАП РФ, с 1 сентября для иноагентов повышается ответственность за несоблюдение маркировки размещаемых материалов. Штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее за создание и распространение материалов иностранных агентов без маркировки предусматривался штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Законом также вводится возможность заочного (если иноагент совершил нарушение за пределами России) привлечения к административной ответственности. Законом за невыполнение иноагентами законных требований Минюста предусматриваются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.

