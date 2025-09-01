Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России начали действовать новые штрафы для иноагентов - 01.09.2025, ПРАЙМ
В России начали действовать новые штрафы для иноагентов
В России начали действовать новые штрафы для иноагентов - 01.09.2025, ПРАЙМ
В России начали действовать новые штрафы для иноагентов
Новые штрафы за невыполнение иностранными агентами требований Минюста и отсутствие соответствующей маркировки с 1 сентября начали действовать в России. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:30+0300
2025-09-01T00:30+0300
россия
общество
рф
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Новые штрафы за невыполнение иностранными агентами требований Минюста и отсутствие соответствующей маркировки с 1 сентября начали действовать в России. Соответствующие изменения ранее были внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Согласно поправкам в КоАП РФ, с 1 сентября для иноагентов повышается ответственность за несоблюдение маркировки размещаемых материалов. Штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее за создание и распространение материалов иностранных агентов без маркировки предусматривался штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Законом также вводится возможность заочного (если иноагент совершил нарушение за пределами России) привлечения к административной ответственности. Законом за невыполнение иноагентами законных требований Минюста предусматриваются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.
рф
2025
россия, общество , рф
РОССИЯ, Общество , РФ
00:30 01.09.2025
 
В России начали действовать новые штрафы для иноагентов

В России начали действовать новые штрафы за невыполнение иноагентами требований Минюста

МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Новые штрафы за невыполнение иностранными агентами требований Минюста и отсутствие соответствующей маркировки с 1 сентября начали действовать в России.
Соответствующие изменения ранее были внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Согласно поправкам в КоАП РФ, с 1 сентября для иноагентов повышается ответственность за несоблюдение маркировки размещаемых материалов. Штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее за создание и распространение материалов иностранных агентов без маркировки предусматривался штраф от 10 до 30 тысяч рублей.
Законом также вводится возможность заочного (если иноагент совершил нарушение за пределами России) привлечения к административной ответственности.
Законом за невыполнение иноагентами законных требований Минюста предусматриваются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.
 
РОССИЯОбществоРФ
 
 
