В России начали действовать новые штрафы для иноагентов
2025-09-01T00:30+0300
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Новые штрафы за невыполнение иностранными агентами требований Минюста и отсутствие соответствующей маркировки с 1 сентября начали действовать в России.
Соответствующие изменения ранее были внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Согласно поправкам в КоАП РФ, с 1 сентября для иноагентов повышается ответственность за несоблюдение маркировки размещаемых материалов. Штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее за создание и распространение материалов иностранных агентов без маркировки предусматривался штраф от 10 до 30 тысяч рублей.
Законом также вводится возможность заочного (если иноагент совершил нарушение за пределами России) привлечения к административной ответственности.
Законом за невыполнение иноагентами законных требований Минюста предусматриваются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.
