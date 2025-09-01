Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России стартует эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/rossija-861550836.html
В России стартует эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов
В России стартует эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов - 01.09.2025, ПРАЙМ
В России стартует эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов
Эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах стартует в России с 1 сентября, он продлится до 31 декабря 2027 года... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:30+0300
2025-09-01T00:30+0300
бизнес
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861550836.jpg?1756675836
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах стартует в России с 1 сентября, он продлится до 31 декабря 2027 года. Эксперимент будет проводиться в 17 регионах России и в федеральной территории "Сириус". Законом определены понятия "гостевой дом", "услуги гостевого дома", "классификация гостевого дома" и "собственник гостевого дома", кроме того, Минэкономразвития разработано положение о классификации гостевых домов. Как сообщали ранее в ведомстве, в соответствии с классификацией в гостевом доме может быть не более 15 комнат для проживания гостей, одновременно в нем может размещаться не более 45 человек. Минимальная площадь одноместной комнаты составляет 9 квадратных метров, двухместной - 12 квадратных метров. При многоместном размещении площадь на одного гостя должна составлять не менее 6 квадратных метров. Кроме того, он должен соответствовать техническим требованиям, а также предоставлять гостям определенный набор услуг - уборка номера, смена постельного белья, встреча и другое. Для того, чтобы жилой дом получил статус гостевого, необходимо пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения. Такая функция будет запущена в системе "Гостеприимство" с 1 сентября. Несоответствие критериям может являться основанием для отказа во внесении сведений о гостевом доме в единый реестр. В соответствии с законодательством с 1 января 2026 года будет запрещено предоставление услуг в гостевых домах, сведения о которых не включены в реестр. Кроме того, собственник гостевого дома будет не вправе предоставлять услуги гостевого дома со дня прекращения действия классификации гостевого дома и исключения сведений о нем из реестра.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия
Бизнес, Общество , РОССИЯ
00:30 01.09.2025
 
В России стартует эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов

Эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов стартует в России с 1 сентября

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах стартует в России с 1 сентября, он продлится до 31 декабря 2027 года. Эксперимент будет проводиться в 17 регионах России и в федеральной территории "Сириус".
Законом определены понятия "гостевой дом", "услуги гостевого дома", "классификация гостевого дома" и "собственник гостевого дома", кроме того, Минэкономразвития разработано положение о классификации гостевых домов.
Как сообщали ранее в ведомстве, в соответствии с классификацией в гостевом доме может быть не более 15 комнат для проживания гостей, одновременно в нем может размещаться не более 45 человек. Минимальная площадь одноместной комнаты составляет 9 квадратных метров, двухместной - 12 квадратных метров. При многоместном размещении площадь на одного гостя должна составлять не менее 6 квадратных метров. Кроме того, он должен соответствовать техническим требованиям, а также предоставлять гостям определенный набор услуг - уборка номера, смена постельного белья, встреча и другое.
Для того, чтобы жилой дом получил статус гостевого, необходимо пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения. Такая функция будет запущена в системе "Гостеприимство" с 1 сентября. Несоответствие критериям может являться основанием для отказа во внесении сведений о гостевом доме в единый реестр.
В соответствии с законодательством с 1 января 2026 года будет запрещено предоставление услуг в гостевых домах, сведения о которых не включены в реестр. Кроме того, собственник гостевого дома будет не вправе предоставлять услуги гостевого дома со дня прекращения действия классификации гостевого дома и исключения сведений о нем из реестра.
 
БизнесОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала