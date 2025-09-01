В России стартует эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов

https://1prime.ru/20250901/rossija-861550836.html
Эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах стартует в России с 1 сентября, он продлится до 31 декабря 2027 года...
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах стартует в России с 1 сентября, он продлится до 31 декабря 2027 года. Эксперимент будет проводиться в 17 регионах России и в федеральной территории "Сириус".
Законом определены понятия "гостевой дом", "услуги гостевого дома", "классификация гостевого дома" и "собственник гостевого дома", кроме того, Минэкономразвития разработано положение о классификации гостевых домов.
Как сообщали ранее в ведомстве, в соответствии с классификацией в гостевом доме может быть не более 15 комнат для проживания гостей, одновременно в нем может размещаться не более 45 человек. Минимальная площадь одноместной комнаты составляет 9 квадратных метров, двухместной - 12 квадратных метров. При многоместном размещении площадь на одного гостя должна составлять не менее 6 квадратных метров. Кроме того, он должен соответствовать техническим требованиям, а также предоставлять гостям определенный набор услуг - уборка номера, смена постельного белья, встреча и другое.
Для того, чтобы жилой дом получил статус гостевого, необходимо пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения. Такая функция будет запущена в системе "Гостеприимство" с 1 сентября. Несоответствие критериям может являться основанием для отказа во внесении сведений о гостевом доме в единый реестр.
В соответствии с законодательством с 1 января 2026 года будет запрещено предоставление услуг в гостевых домах, сведения о которых не включены в реестр. Кроме того, собственник гостевого дома будет не вправе предоставлять услуги гостевого дома со дня прекращения действия классификации гостевого дома и исключения сведений о нем из реестра.
