В России вступил в силу закон о запрете рекламы VPN - 01.09.2025
https://1prime.ru/20250901/rossija-861551897.html
В России вступил в силу закон о запрете рекламы VPN
В России вступил в силу закон о запрете рекламы VPN
В России вступил в силу закон о запрете рекламы VPN
С 1 сентября вступил в силу закон, который запрещает рекламу VPN и других средств обхода блокировок, соответствующий документ размещен на сайте официального... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:39+0300
2025-09-01T00:39+0300
технологии
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. С 1 сентября вступил в силу закон, который запрещает рекламу VPN и других средств обхода блокировок, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Новый закон запрещает "распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ". Реклама VPN и других средств доступа к запрещенным сайтам повлечет штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. Вводится наказание и за умышленный поиск экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN. За такое нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Помимо этого, предусмотрены штрафы за передачу данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам, незаконную передачу абонентских номеров, а также за использование виртуальных АТС в обход закона. Ранее запрет на популяризацию способов и методов доступа к запрещенным в России информационным ресурсам и сетям, например с помощью VPN, был прописан только в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом также запрещалась именно популяризация средств обхода блокировок, а не сами VPN-сервисы.
технологии
Технологии
00:39 01.09.2025
 
В России вступил в силу закон о запрете рекламы VPN

В России вступил в силу закон, запрещающий рекламу VPN и других средств обхода блокировок

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. С 1 сентября вступил в силу закон, который запрещает рекламу VPN и других средств обхода блокировок, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Новый закон запрещает "распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ". Реклама VPN и других средств доступа к запрещенным сайтам повлечет штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических.
Вводится наказание и за умышленный поиск экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN. За такое нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
Помимо этого, предусмотрены штрафы за передачу данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам, незаконную передачу абонентских номеров, а также за использование виртуальных АТС в обход закона.
Ранее запрет на популяризацию способов и методов доступа к запрещенным в России информационным ресурсам и сетям, например с помощью VPN, был прописан только в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом также запрещалась именно популяризация средств обхода блокировок, а не сами VPN-сервисы.
 
