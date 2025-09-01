https://1prime.ru/20250901/rossija-861553241.html

В России вступил в силу запрет на предпринимательство на дачах

В России вступил в силу запрет на предпринимательство на дачах - 01.09.2025, ПРАЙМ

В России вступил в силу запрет на предпринимательство на дачах

Запрет на ведение предпринимательской деятельности на участках садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в России, включающий в том числе наём работников для... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T03:16+0300

2025-09-01T03:16+0300

2025-09-01T03:16+0300

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Запрет на ведение предпринимательской деятельности на участках садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в России, включающий в том числе наём работников для сбора урожая, вступил в силу с 1 сентября 2025 года. "С 1 сентября начали действовать поправки к федеральному закону № 217-ФЗ. Теперь в правовом поле России закреплён однозначный принцип: земельные участки с видом разрешенного использования "садоводство/огородничество" предназначены только для личного использования, а коммерческая эксплуатация таких участков прямо противоречит их целевому назначению", - рассказала РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Veritas Lex Наталья Шалуба. По ее словам, если деятельность на участке имеет признаки предпринимательства — систематичность, направленность на извлечение прибыли, оказание услуг третьим лицам, привлечение наёмных работников или регулярная реклама/бронирование — она формально выходит за пределы "собственных нужд" и подпадает под запрет. Вне закона на дачах с 1 сентября оказались хостелы и мини-отели, склады, автосервисы, мастерские, магазины, питомники, платные бани/сауны, спортзалы, кафе, ларьки, парикмахерские, швейные/столярные цеха, птичники и питомники для продажи животных, коммерческие тепличные комплексы, перечислила партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова. Кроме того, запрещен наём работников, например, для сбора урожая. Следить за исполнением требований будут органы земельного надзора, муниципальные органы и прокуратура, предупредила Шалуба. За использование земли не по целевому назначению, по словам Пешковой, физическому лицу грозит штраф в размере от 0,5 % до 1 % от кадастровой стоимости земли (но не менее 10 тысяч рублей). Если кадастровая стоимость участка не определена, наказание составит от 10 тысяч рублей до 25 тысяч рублей. Вместе с тем на даче по-прежнему можно выращивать овощи, фрукты и другие культуры для собственного потребления, а также содержать домашних животных, включая кур, уток и кроликов, добавила юрист Галина Земскова. Человек может продавать излишки урожая, но с соблюдением некоторых условий: площадь участка должна составлять не больше 50 соток, работы выполняться без наёмных работников, а происхождение продукции должно быть подтверждено правлением СНТ. При этом продавать ее можно только на рынках и ярмарках.

2025

Новости

