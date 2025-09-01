https://1prime.ru/20250901/rossijane-861551809.html

Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельхозземлях

2025-09-01T00:36+0300

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельскохозяйственных угодьях, при этом разрешается разводить птиц и кроликов для собственных нужд, соответствующий закон вступил силу с 1 сентября. Закон запрещает создавать территории садоводства на землях, являющихся сельскохозяйственными угодьями, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, в которых не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Запрещается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд без создания товариществ на землях, правовой режим которых не допускает осуществление таких видов деятельности. При этом, разрешается разведение на садовых земельных участках сельскохозяйственных птиц и кроликов. В Градостроительном кодексе РФ устанавливается, что в жилых зонах допускается ведение гражданами садоводства для собственных нужд.

2025

