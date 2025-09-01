https://1prime.ru/20250901/rossijane-861551809.html
Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельхозземлях
Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельхозземлях - 01.09.2025, ПРАЙМ
Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельхозземлях
Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельскохозяйственных угодьях, при этом разрешается разводить птиц и кроликов для собственных нужд,... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:36+0300
2025-09-01T00:36+0300
2025-09-01T00:36+0300
сельское хозяйство
экономика
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861551809.jpg?1756676215
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельскохозяйственных угодьях, при этом разрешается разводить птиц и кроликов для собственных нужд, соответствующий закон вступил силу с 1 сентября.
Закон запрещает создавать территории садоводства на землях, являющихся сельскохозяйственными угодьями, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, в которых не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.
Запрещается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд без создания товариществ на землях, правовой режим которых не допускает осуществление таких видов деятельности.
При этом, разрешается разведение на садовых земельных участках сельскохозяйственных птиц и кроликов.
В Градостроительном кодексе РФ устанавливается, что в жилых зонах допускается ведение гражданами садоводства для собственных нужд.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, бизнес, рф
Сельское хозяйство, Экономика, Бизнес, РФ
Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельхозземлях
Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельскохозяйственных угодьях
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельскохозяйственных угодьях, при этом разрешается разводить птиц и кроликов для собственных нужд, соответствующий закон вступил силу с 1 сентября.
Закон запрещает создавать территории садоводства на землях, являющихся сельскохозяйственными угодьями, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, в которых не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.
Запрещается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд без создания товариществ на землях, правовой режим которых не допускает осуществление таких видов деятельности.
При этом, разрешается разведение на садовых земельных участках сельскохозяйственных птиц и кроликов.
В Градостроительном кодексе РФ устанавливается, что в жилых зонах допускается ведение гражданами садоводства для собственных нужд.