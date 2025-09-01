Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом - 01.09.2025
Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом
Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом - 01.09.2025, ПРАЙМ
Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом
Опоздавшие на авиарейс пассажиры российских авиакомпаний с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, дополнительных комиссий за опоздание больше не... | 01.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Опоздавшие на авиарейс пассажиры российских авиакомпаний с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, дополнительных комиссий за опоздание больше не будет, необходимо только покрыть фактические расходы перевозчика. Ранее при покупке билета "туда-обратно" и опоздании на рейс авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ. Также Минтранс РФ поручал перевозчикам разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Это позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.
2025
01:28 01.09.2025
 
Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом

Опоздавшие на рейсы россияне с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Опоздавшие на авиарейс пассажиры российских авиакомпаний с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, дополнительных комиссий за опоздание больше не будет, необходимо только покрыть фактические расходы перевозчика.
Ранее при покупке билета "туда-обратно" и опоздании на рейс авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ.
Также Минтранс РФ поручал перевозчикам разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Это позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной.
Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.
 
БизнесРФ
 
 
Заголовок открываемого материала