https://1prime.ru/20250901/rossijane-861552630.html

Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом

Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом - 01.09.2025, ПРАЙМ

Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом

Опоздавшие на авиарейс пассажиры российских авиакомпаний с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, дополнительных комиссий за опоздание больше не... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T01:28+0300

2025-09-01T01:28+0300

2025-09-01T01:28+0300

бизнес

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861552630.jpg?1756679301

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Опоздавшие на авиарейс пассажиры российских авиакомпаний с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, дополнительных комиссий за опоздание больше не будет, необходимо только покрыть фактические расходы перевозчика. Ранее при покупке билета "туда-обратно" и опоздании на рейс авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ. Также Минтранс РФ поручал перевозчикам разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Это позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф