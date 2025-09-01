https://1prime.ru/20250901/rossijane-861553905.html
Россиянам сообщили о запуске посадки в поезд по биометрии
Россиянам сообщили о запуске посадки в поезд по биометрии - 01.09.2025, ПРАЙМ
Россиянам сообщили о запуске посадки в поезд по биометрии
Россиянам сообщат о запуске опции посадки в поезд дальнего следования по биометрии, как только все будет готово, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T04:16+0300
2025-09-01T04:16+0300
2025-09-01T04:16+0300
бизнес
россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861553905.jpg?1756689418
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россиянам сообщат о запуске опции посадки в поезд дальнего следования по биометрии, как только все будет готово, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алексей Шило.
Постановление правительства РФ, разрешающее посадку в поезд по биометрии, при наличии технической возможности у перевозчика, вступило в силу с 1 сентября 2025 года. Эта опция заработает позднее 1 сентября 2025 года, пассажирам для прохода в вагон надо иметь паспорт, говорил журналистам замгендиректора РЖД Евгений Чаркин.
"Это возможно. В будущем. У нас с 1 сентября просто появилась возможность в законодательстве использовать эту биометрию, если будут готовы к этому все обустройства и так далее. Поэтому, как только будет все готово, всех, конечно, уведомим", - сказал Шило, отвечая на вопрос РИА Новости.
Чаркин отмечал, что РЖД всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли. Далее после урегулирования всех вопросов РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов. Затем будет принято решение о масштабировании технологии на основании полученных результатов.
По словам Чаркина при запуске посадки в поезд по биометрии планируется использовать для идентификации пассажиров Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ржд
Россиянам сообщили о запуске посадки в поезд по биометрии
Замминистра транспорта Шило: россиянам сообщат о запуске посадки в поезд по биометрии
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россиянам сообщат о запуске опции посадки в поезд дальнего следования по биометрии, как только все будет готово, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алексей Шило.
Постановление правительства РФ, разрешающее посадку в поезд по биометрии, при наличии технической возможности у перевозчика, вступило в силу с 1 сентября 2025 года. Эта опция заработает позднее 1 сентября 2025 года, пассажирам для прохода в вагон надо иметь паспорт, говорил журналистам замгендиректора РЖД Евгений Чаркин.
"Это возможно. В будущем. У нас с 1 сентября просто появилась возможность в законодательстве использовать эту биометрию, если будут готовы к этому все обустройства и так далее. Поэтому, как только будет все готово, всех, конечно, уведомим", - сказал Шило, отвечая на вопрос РИА Новости.
Чаркин отмечал, что РЖД всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли. Далее после урегулирования всех вопросов РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов. Затем будет принято решение о масштабировании технологии на основании полученных результатов.
По словам Чаркина при запуске посадки в поезд по биометрии планируется использовать для идентификации пассажиров Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).