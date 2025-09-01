https://1prime.ru/20250901/rynok-861569211.html

Российский рынок акций растет в начале основной сессии понедельника

2025-09-01T10:13+0300

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии первого дня осени, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск рос на 0,81% относительно предыдущего закрытия, до 2 922,91 пункта. Заметно дорожают акции "ЭН+ Груп" (+3,51%), "Русала" (+2,32%), "Сегежи" (+1,94%), "НМТП" (+1,83%), "Самолета" (+1,8%). В лидерах снижения стоимости в свою очередь - акции "Магнита" (-1,47%), "Камаза" (-0,63%), "Акрона" (-0,62%), "Мосэнерго" (-0,07%). "Рассчитываем, что в начале недели индекс Мосбиржи постарается развить тенденцию к росту в направлении 3 000 пунктов, ведомый бенефициарами углубления сотрудничества России с Азией и бумагами компаний, выигрывающих от ожидаемого снижения ставки. Целевым диапазоном на сегодня видим диапазон 2910-2970 пунктов", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. "В целом же боковик на рынке акций остается в силе. Поводов для выхода из него вниз с пробоем отметки 2 720 пунктов мы не видим. Для прорыва выше 3 000 пунктов нужны позитивные новости, либо очень мягкое решение Банка России по ключевой ставке", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

