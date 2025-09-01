Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно растет в первый день сентября - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/rynok-861600306.html
Российский рынок акций умеренно растет в первый день сентября
Российский рынок акций умеренно растет в первый день сентября - 01.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет в первый день сентября
Российский рынок акций начинает осень умеренным ростом, ожидая новых сигналов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T15:30+0300
2025-09-01T15:30+0300
экономика
рынок
торги
сша
украина
русгидро
мосбиржа
ик "велес капитал"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций начинает осень умеренным ростом, ожидая новых сигналов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.16 мск рос на 0,35%, до 2 909,56 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,24%, до 68,32 доллара за баррель. Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, но отступил от внутридневных максимумов, не получая новых фундаментальных сигналов, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В центре внимания инвесторов на этой неделе будет августовская статистика по американскому рынку труда, важная на фоне приближающегося заседания ФРС. Отдельно на динамику евро повлияют данные по инфляции в еврозоне за август. В России неделя отметится выходом ряда материалов от ЦБ РФ в преддверии "недели тишины" (в том числе бюллетеня "О чем говорят тренды" и первого проекта "Основных направлений ДКП на 2026-2028"), а также публикацией августовских PMI", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Утренние данные сегодня уже показали рост производственного PMI в РФ до максимума с мая, отметил он. "На российском рынке инвесторы ждут подтверждения движения геополитики в части конфликта. С одной стороны, после встречи лидеров России и США Путина и Трампа конфликт стал немного ближе к завершению. С другой, пока нет никаких четких подвижек и действий. На выходных власти Украины, наоборот, заявили, что планируют удары вглубь России. До тех пор, пока не будет большей ясности и конкретных действий в этом вопросе, не стоит ожидать сильных движений на рынке", - делится Никита Степанов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста акции "ЭН+ Груп" (+3,94%), "Русгидро" (+2,33%), "Полюса" (+1,98%), "Новабев" (+1,71%), "Самолета" (+1,63%). "Русгидро" на прошлой неделе отчиталось о росте чистой прибыли в первом полугодии текущего года по МСФО до 31,6 миллиарда рублей против 23,65 миллиарда рублей годом ранее", - указала Кожухова. В лидерах снижения акции "Магнита" (-2,97%), расписки Ozon (-1,32%), "Акрона" (-1,28%), Московского кредитного банка (-1,12%), "Мечела" (-0,92%). ПРОГНОЗЫ "В ближайшие несколько дней поддержкой для рынка будет визит Владимира Путина в Китай, где он встретится с Си Цзиньпином, после чего возможны позитивные заявления о сотрудничестве двух стран. Особенный позитив может быть для нефтегазовых компаний ("Газпром", "Новатэк", "Роснефть"), главы которых также будут присутствовать на встрече с китайским лидером", - отметил Степанов. На этой неделе инвесторы особенно ждут корпоративных новостей с саммита ШОС и Восточного экономического форума, напомнила Кожухова.
https://1prime.ru/20250901/kartel-861599427.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5bb48bc61b89fb23743b45d9bef6d2ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, украина, русгидро, мосбиржа, ик "велес капитал"
Экономика, Рынок, Торги, США, УКРАИНА, Русгидро, Мосбиржа, ИК "ВЕЛЕС Капитал"
15:30 01.09.2025
 
Российский рынок акций умеренно растет в первый день сентября

Российский рынок акций начал осень умеренным ростом, ожидая новых сигналов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций начинает осень умеренным ростом, ожидая новых сигналов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.16 мск рос на 0,35%, до 2 909,56 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,24%, до 68,32 доллара за баррель.
Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, но отступил от внутридневных максимумов, не получая новых фундаментальных сигналов, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"В центре внимания инвесторов на этой неделе будет августовская статистика по американскому рынку труда, важная на фоне приближающегося заседания ФРС. Отдельно на динамику евро повлияют данные по инфляции в еврозоне за август. В России неделя отметится выходом ряда материалов от ЦБ РФ в преддверии "недели тишины" (в том числе бюллетеня "О чем говорят тренды" и первого проекта "Основных направлений ДКП на 2026-2028"), а также публикацией августовских PMI", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Утренние данные сегодня уже показали рост производственного PMI в РФ до максимума с мая, отметил он.
"На российском рынке инвесторы ждут подтверждения движения геополитики в части конфликта. С одной стороны, после встречи лидеров России и США Путина и Трампа конфликт стал немного ближе к завершению. С другой, пока нет никаких четких подвижек и действий. На выходных власти Украины, наоборот, заявили, что планируют удары вглубь России. До тех пор, пока не будет большей ясности и конкретных действий в этом вопросе, не стоит ожидать сильных движений на рынке", - делится Никита Степанов из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста акции "ЭН+ Груп" (+3,94%), "Русгидро" (+2,33%), "Полюса" (+1,98%), "Новабев" (+1,71%), "Самолета" (+1,63%).
"Русгидро" на прошлой неделе отчиталось о росте чистой прибыли в первом полугодии текущего года по МСФО до 31,6 миллиарда рублей против 23,65 миллиарда рублей годом ранее", - указала Кожухова.
В лидерах снижения акции "Магнита" (-2,97%), расписки Ozon (-1,32%), "Акрона" (-1,28%), Московского кредитного банка (-1,12%), "Мечела" (-0,92%).
ПРОГНОЗЫ
"В ближайшие несколько дней поддержкой для рынка будет визит Владимира Путина в Китай, где он встретится с Си Цзиньпином, после чего возможны позитивные заявления о сотрудничестве двух стран. Особенный позитив может быть для нефтегазовых компаний ("Газпром", "Новатэк", "Роснефть"), главы которых также будут присутствовать на встрече с китайским лидером", - отметил Степанов.
На этой неделе инвесторы особенно ждут корпоративных новостей с саммита ШОС и Восточного экономического форума, напомнила Кожухова.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
ФАС выявила медицинский картель на 949 миллионов рублей
15:19
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАУКРАИНАРусгидроМосбиржаИК "ВЕЛЕС Капитал"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала