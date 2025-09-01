Российский рынок акций умеренно растет в первый день сентября

https://1prime.ru/20250901/rynok-861600306.html

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций начинает осень умеренным ростом, ожидая новых сигналов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.16 мск рос на 0,35%, до 2 909,56 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,24%, до 68,32 доллара за баррель. Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, но отступил от внутридневных максимумов, не получая новых фундаментальных сигналов, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В центре внимания инвесторов на этой неделе будет августовская статистика по американскому рынку труда, важная на фоне приближающегося заседания ФРС. Отдельно на динамику евро повлияют данные по инфляции в еврозоне за август. В России неделя отметится выходом ряда материалов от ЦБ РФ в преддверии "недели тишины" (в том числе бюллетеня "О чем говорят тренды" и первого проекта "Основных направлений ДКП на 2026-2028"), а также публикацией августовских PMI", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Утренние данные сегодня уже показали рост производственного PMI в РФ до максимума с мая, отметил он. "На российском рынке инвесторы ждут подтверждения движения геополитики в части конфликта. С одной стороны, после встречи лидеров России и США Путина и Трампа конфликт стал немного ближе к завершению. С другой, пока нет никаких четких подвижек и действий. На выходных власти Украины, наоборот, заявили, что планируют удары вглубь России. До тех пор, пока не будет большей ясности и конкретных действий в этом вопросе, не стоит ожидать сильных движений на рынке", - делится Никита Степанов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста акции "ЭН+ Груп" (+3,94%), "Русгидро" (+2,33%), "Полюса" (+1,98%), "Новабев" (+1,71%), "Самолета" (+1,63%). "Русгидро" на прошлой неделе отчиталось о росте чистой прибыли в первом полугодии текущего года по МСФО до 31,6 миллиарда рублей против 23,65 миллиарда рублей годом ранее", - указала Кожухова. В лидерах снижения акции "Магнита" (-2,97%), расписки Ozon (-1,32%), "Акрона" (-1,28%), Московского кредитного банка (-1,12%), "Мечела" (-0,92%). ПРОГНОЗЫ "В ближайшие несколько дней поддержкой для рынка будет визит Владимира Путина в Китай, где он встретится с Си Цзиньпином, после чего возможны позитивные заявления о сотрудничестве двух стран. Особенный позитив может быть для нефтегазовых компаний ("Газпром", "Новатэк", "Роснефть"), главы которых также будут присутствовать на встрече с китайским лидером", - отметил Степанов. На этой неделе инвесторы особенно ждут корпоративных новостей с саммита ШОС и Восточного экономического форума, напомнила Кожухова.

