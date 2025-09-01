Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снизился по итогам основной сессии - 01.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился по итогам основной сессии
2025-09-01T18:54+0300
2025-09-01T18:59+0300
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,35%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,35%, до 2889,28 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,09% до 1186 пунктов, долларовый РТС - на 0,55%, до 1130,8 пункта.
Акции, Рынок, РОССИЯ, Экономика, Мосбиржа, РТС
18:54 01.09.2025 (обновлено: 18:59 01.09.2025)
 
Российский рынок акций снизился по итогам основной сессии

Российский рынок акций снизился за основную сессию на 0,35%

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,35%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,35%, до 2889,28 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,09% до 1186 пунктов, долларовый РТС - на 0,55%, до 1130,8 пункта.
Российский рынок акций умеренно растет в первый день сентября
