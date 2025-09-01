Российский рынок акций снизился по итогам основной сессии

https://1prime.ru/20250901/rynok-861610225.html
Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,35%, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,35%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,35%, до 2889,28 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,09% до 1186 пунктов, долларовый РТС - на 0,55%, до 1130,8 пункта.
