Российский рынок акций снизился в ходе основной сессии понедельника
Российский рынок акций опустился ниже 2900 пунктов по главному индексу
График. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии понедельника снизился, опустившись ниже 2900 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рынок в раздумиях
Российский рынок акций в основную сессию понедельника пытался удержаться в плюсе выше ключевой отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, однако во второй половине торгов все же сполз и оказался ниже нее.
"Инвесторы ждут новостей из Китая, где с официальным визитом находится президент России Владимир Путин, вероятно заключение соглашений в энергетической сфере. В то же время в отношении продолжения переговорного процесса по Украине по-прежнему сохраняется неопределенность, что сдерживает основную массу покупателей", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подешевели бумаги НЛМК (-1,8%), "Астры" (-1,9%), АФК "Система" (-2,2%), "Алросы" (-2%). Подорожали бумаги ЮГК (+1,1%), "Полюса" (+1,8%), ПИКа (+1,2%).
Стоимость нефти к 19.38 мск повышалась на 0,9% до 68,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,04% до 97,73 пункта.
Прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии отступили от дневных максимумов и находились ниже отметок 2900 и 1140 пунктов соответственно, которые протестировали по ходу дня, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"В понедельник российский рынок не получил значимых корпоративных драйверов с саммита ШОС, но, вполне вероятно, новостной фон активизируется по ходу недели. На вторник, в частности, запланированы переговоры лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые могут коснуться вопросов энергетики", - добавляет она.
Индекс Мосбиржи остается в фазе консолидации: любые попытки роста выше 2900-2925 пунктов встречают продажи, интерес к покупкам поддерживается при его снижении к 2850-2860 пунктам, отмечает Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Отсутствие выраженных драйверов не позволяет рынку выйти из очерченного диапазона, добавляет он.