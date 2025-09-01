Российский рынок акций снизился в ходе основной сессии понедельника

https://1prime.ru/20250901/rynok-861611772.html

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии понедельника снизился, опустившись ниже 2900 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,35%, до 2889,28 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,09% до 1186 пунктов, долларовый РТС - на 0,55%, до 1130,8 пункта. Рынок в раздумиях Российский рынок акций в основную сессию понедельника пытался удержаться в плюсе выше ключевой отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, однако во второй половине торгов все же сполз и оказался ниже нее. "Инвесторы ждут новостей из Китая, где с официальным визитом находится президент России Владимир Путин, вероятно заключение соглашений в энергетической сфере. В то же время в отношении продолжения переговорного процесса по Украине по-прежнему сохраняется неопределенность, что сдерживает основную массу покупателей", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подешевели бумаги НЛМК (-1,8%), "Астры" (-1,9%), АФК "Система" (-2,2%), "Алросы" (-2%). Подорожали бумаги ЮГК (+1,1%), "Полюса" (+1,8%), ПИКа (+1,2%). Стоимость нефти к 19.38 мск повышалась на 0,9% до 68,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,04% до 97,73 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии отступили от дневных максимумов и находились ниже отметок 2900 и 1140 пунктов соответственно, которые протестировали по ходу дня, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В понедельник российский рынок не получил значимых корпоративных драйверов с саммита ШОС, но, вполне вероятно, новостной фон активизируется по ходу недели. На вторник, в частности, запланированы переговоры лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые могут коснуться вопросов энергетики", - добавляет она. Индекс Мосбиржи остается в фазе консолидации: любые попытки роста выше 2900-2925 пунктов встречают продажи, интерес к покупкам поддерживается при его снижении к 2850-2860 пунктам, отмечает Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Отсутствие выраженных драйверов не позволяет рынку выйти из очерченного диапазона, добавляет он.

