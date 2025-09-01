Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Погрузка на сети РЖД сократилась в январе-августе - 01.09.2025
Погрузка на сети РЖД сократилась в январе-августе
Погрузка на сети РЖД сократилась в январе-августе
2025-09-01T11:28+0300
2025-09-01T11:28+0300
экономика
бизнес
россия
ржд
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе-августе 2025 года сократилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе текущего года – на 5,4% в годовом выражении, сообщила компания. "По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в августе 2025 года составила 92,2 миллиона тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. ... Погрузка за январь – август 2025 года, по оперативным данным, составила 738,8 миллиона тонн, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД.
бизнес, россия, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РЖД
11:28 01.09.2025
 
Погрузка на сети РЖД сократилась в январе-августе

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе-августе 2025 года сократилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе текущего года – на 5,4% в годовом выражении, сообщила компания.
"По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в августе 2025 года составила 92,2 миллиона тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. ... Погрузка за январь – август 2025 года, по оперативным данным, составила 738,8 миллиона тонн, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД.
