https://1prime.ru/20250901/rzhd-861575756.html

Погрузка на сети РЖД сократилась в январе-августе

Погрузка на сети РЖД сократилась в январе-августе - 01.09.2025, ПРАЙМ

Погрузка на сети РЖД сократилась в январе-августе

Погрузка на сети РЖД в январе-августе 2025 года сократилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе текущего года –... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T11:28+0300

2025-09-01T11:28+0300

2025-09-01T11:28+0300

экономика

бизнес

россия

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396642_0:219:3147:1989_1920x0_80_0_0_4f82154244cbafa691a938a17802b745.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе-августе 2025 года сократилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе текущего года – на 5,4% в годовом выражении, сообщила компания. "По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в августе 2025 года составила 92,2 миллиона тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. ... Погрузка за январь – август 2025 года, по оперативным данным, составила 738,8 миллиона тонн, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД.

https://1prime.ru/20250829/rzhd-861469201.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ржд