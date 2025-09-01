https://1prime.ru/20250901/rzhd-861577003.html

РЖД увеличили перевозки пассажиров на своей сети

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе 2025 года выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе - на 0,2% в годовом выражении, сообщила компания. "В августе на сети РЖД перевезли 117,1 миллиона пассажиров. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ... За восемь месяцев 2025 года поездки совершили 863,8 миллиона пассажиров (+2,1%)", - говорится в сообщении компании.

