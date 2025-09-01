https://1prime.ru/20250901/rzhd-861577003.html
РЖД увеличили перевозки пассажиров на своей сети
РЖД увеличили перевозки пассажиров на своей сети - 01.09.2025, ПРАЙМ
РЖД увеличили перевозки пассажиров на своей сети
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе 2025 года выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе - на... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T11:43+0300
2025-09-01T11:43+0300
2025-09-01T11:43+0300
экономика
бизнес
россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75717/45/757174577_0:15:600:353_1920x0_80_0_0_630b1282765f700c744831d0fb6535de.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе 2025 года выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе - на 0,2% в годовом выражении, сообщила компания. "В августе на сети РЖД перевезли 117,1 миллиона пассажиров. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ... За восемь месяцев 2025 года поездки совершили 863,8 миллиона пассажиров (+2,1%)", - говорится в сообщении компании.
https://1prime.ru/20250829/rzhd-861469201.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75717/45/757174577_56:0:545:367_1920x0_80_0_0_abb2434a048eecd0a3f9025a0c2fb350.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РЖД
РЖД увеличили перевозки пассажиров на своей сети
РЖД за 8 месяцев увеличили перевозки пассажиров на своей сети на 2,1%
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе 2025 года выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе - на 0,2% в годовом выражении, сообщила компания.
"В августе на сети РЖД перевезли 117,1 миллиона пассажиров. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ... За восемь месяцев 2025 года поездки совершили 863,8 миллиона пассажиров (+2,1%)", - говорится в сообщении компании.
Китайские железнодорожники будут обучаться на опыте коллег из РЖД