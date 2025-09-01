Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД увеличили перевозки пассажиров на своей сети - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/rzhd-861577003.html
РЖД увеличили перевозки пассажиров на своей сети
РЖД увеличили перевозки пассажиров на своей сети - 01.09.2025, ПРАЙМ
РЖД увеличили перевозки пассажиров на своей сети
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе 2025 года выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе - на... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T11:43+0300
2025-09-01T11:43+0300
экономика
бизнес
россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75717/45/757174577_0:15:600:353_1920x0_80_0_0_630b1282765f700c744831d0fb6535de.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе 2025 года выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе - на 0,2% в годовом выражении, сообщила компания. "В августе на сети РЖД перевезли 117,1 миллиона пассажиров. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ... За восемь месяцев 2025 года поездки совершили 863,8 миллиона пассажиров (+2,1%)", - говорится в сообщении компании.
https://1prime.ru/20250829/rzhd-861469201.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75717/45/757174577_56:0:545:367_1920x0_80_0_0_abb2434a048eecd0a3f9025a0c2fb350.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РЖД
11:43 01.09.2025
 
РЖД увеличили перевозки пассажиров на своей сети

РЖД за 8 месяцев увеличили перевозки пассажиров на своей сети на 2,1%

Электропоезд "Ласточка"
Электропоезд Ласточка
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе 2025 года выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе - на 0,2% в годовом выражении, сообщила компания.
"В августе на сети РЖД перевезли 117,1 миллиона пассажиров. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ... За восемь месяцев 2025 года поездки совершили 863,8 миллиона пассажиров (+2,1%)", - говорится в сообщении компании.
Сапсан - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Китайские железнодорожники будут обучаться на опыте коллег из РЖД
29 августа, 21:22
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала