РЖД открыли движение на двух перегонах БАМа в Амурской области
2025-09-01T13:09+0300
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. РЖД открыли движение на двух перегонах Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Амурской области: на участке Заячий - Ларба, а также Кудули - Унаха, сообщает компания. "РЖД открыли движение на двух перегонах БАМа в Амурской области. Двухпутную вставку построили на участке Заячий - Ларба... Модернизировали участок Кудули - Унаха", - говорится в сообщении РЖД. Уточняется, что на участке Заячий - Ларба уложено 8 километров пути и 14 стрелочных переводов, а также смонтировано порядка 80 километров различных линий коммуникаций. "Перегон пересекает множество ручьев, впадающих в реку Нюкжа. Для укрепления инфраструктуры и защиты от паводков: возвели четыре моста и реконструировали три водопропускных трубы, обустроили водоотводные канавы, переработали 13 тысяч кубометров грунта. Чтобы основание железной дороги не просаживалось от таяния вечной мерзлоты, откосы земляного полотна укрыли "одеялом" из скальных пород", - отметили в РЖД. По данным компании, в рамках модернизации участка Кудули – Унаха уложено более 13 километров второго пути и 10 стрелочных переводов, а также смонтировано 120 километров различных линий коммуникаций. Поскольку перегон проходит по обводненному рельефу Амурско-Зейской равнины, для защиты инфраструктуры от паводков строители возвели 2 моста и реконструировали 9 водопропускных труб, а также обустроили водоотводные канавы, переработали почти 380 тысяч кубометров грунта. "Развитие инфраструктуры участков Хани - Тында и Тында - Улак, на которых расположены модернизированные перегоны, позволит везти больше грузов", - заключили в РЖД.
