https://1prime.ru/20250901/sahalin-861556696.html
Экс-губернатор Сахалина, осужденный за взятки, содержит храм
Экс-губернатор Сахалина, осужденный за взятки, содержит храм - 01.09.2025, ПРАЙМ
Экс-губернатор Сахалина, осужденный за взятки, содержит храм
Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, содержит храм при исправительной колонии, сказано в... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T07:36+0300
2025-09-01T07:36+0300
2025-09-01T07:36+0300
общество
хабаровский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861556696.jpg?1756701393
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, содержит храм при исправительной колонии, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Хорошавин... взял на себя ответственность по обслуживанию и содержанию Храма Усекновения главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна при исправительной колонии", - сказано в материалах дела.
Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
хабаровский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , хабаровский край
Общество , Хабаровский край
Экс-губернатор Сахалина, осужденный за взятки, содержит храм
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин, осужденный за взятки, содержит храм при колонии
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, содержит храм при исправительной колонии, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Хорошавин... взял на себя ответственность по обслуживанию и содержанию Храма Усекновения главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна при исправительной колонии", - сказано в материалах дела.
Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.