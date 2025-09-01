Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава ЕК, пишет FT - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250901/samolet-861593180.html
Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава ЕК, пишет FT
Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава ЕК, пишет FT - 01.09.2025, ПРАЙМ
Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава ЕК, пишет FT
Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, при посадке в аэропорту болгарского города Пловдив, сообщила в | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T14:03+0300
2025-09-01T14:03+0300
происшествия
брюссель
урсула фон дер ляйен
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ba99dd1dc016565d87ba80b4992ff9c.jpg
ЛОНДОН, 1 сен – ПРАЙМ. Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, при посадке в аэропорту болгарского города Пловдив, сообщила в понедельник газета Financial Times. "У самолета, на котором фон дер Ляйен летела в Пловдив в воскресенье во второй половине дня, отказали электронные навигационные системы, когда он приближался к городскому аэропорту", - пишет газета. По информации издания, пилот час кружил над аэропортом, после чего принял решение посадить самолет, используя бумажные карты. "Мы можем подтвердить, что произошли помехи в системе GPS, однако самолет успешно приземлился в Болгарии", - сказала на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. Трансляция брифинга велась на сайте Еврокомиссии.
https://1prime.ru/20250901/ek-861580493.html
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_e67ba202bc50f03d969ee6deae83d515.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брюссель, урсула фон дер ляйен, ек
Происшествия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
14:03 01.09.2025
 
Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава ЕК, пишет FT

FT: система навигации отказала у самолета фон дер Ляйен при посадке в Болгарии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛОНДОН, 1 сен – ПРАЙМ. Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, при посадке в аэропорту болгарского города Пловдив, сообщила в понедельник газета Financial Times.
"У самолета, на котором фон дер Ляйен летела в Пловдив в воскресенье во второй половине дня, отказали электронные навигационные системы, когда он приближался к городскому аэропорту", - пишет газета.
По информации издания, пилот час кружил над аэропортом, после чего принял решение посадить самолет, используя бумажные карты.
"Мы можем подтвердить, что произошли помехи в системе GPS, однако самолет успешно приземлился в Болгарии", - сказала на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. Трансляция брифинга велась на сайте Еврокомиссии.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Глава ЕК планирует каждые полгода оценивать оборонные инвестиции стран ЕС
12:18
 
ПроисшествияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала