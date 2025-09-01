https://1prime.ru/20250901/samolet-861593180.html
Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава ЕК, пишет FT
Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава ЕК, пишет FT - 01.09.2025, ПРАЙМ
Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава ЕК, пишет FT
Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, при посадке в аэропорту болгарского города Пловдив, сообщила в | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T14:03+0300
2025-09-01T14:03+0300
2025-09-01T14:03+0300
происшествия
брюссель
урсула фон дер ляйен
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ba99dd1dc016565d87ba80b4992ff9c.jpg
ЛОНДОН, 1 сен – ПРАЙМ. Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, при посадке в аэропорту болгарского города Пловдив, сообщила в понедельник газета Financial Times. "У самолета, на котором фон дер Ляйен летела в Пловдив в воскресенье во второй половине дня, отказали электронные навигационные системы, когда он приближался к городскому аэропорту", - пишет газета. По информации издания, пилот час кружил над аэропортом, после чего принял решение посадить самолет, используя бумажные карты. "Мы можем подтвердить, что произошли помехи в системе GPS, однако самолет успешно приземлился в Болгарии", - сказала на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. Трансляция брифинга велась на сайте Еврокомиссии.
https://1prime.ru/20250901/ek-861580493.html
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_e67ba202bc50f03d969ee6deae83d515.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, урсула фон дер ляйен, ек
Происшествия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава ЕК, пишет FT
FT: система навигации отказала у самолета фон дер Ляйен при посадке в Болгарии
ЛОНДОН, 1 сен – ПРАЙМ. Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, при посадке в аэропорту болгарского города Пловдив, сообщила в понедельник газета Financial Times.
"У самолета, на котором фон дер Ляйен летела в Пловдив в воскресенье во второй половине дня, отказали электронные навигационные системы, когда он приближался к городскому аэропорту", - пишет газета.
По информации издания, пилот час кружил над аэропортом, после чего принял решение посадить самолет, используя бумажные карты.
"Мы можем подтвердить, что произошли помехи в системе GPS, однако самолет успешно приземлился в Болгарии", - сказала на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. Трансляция брифинга велась на сайте Еврокомиссии.
Глава ЕК планирует каждые полгода оценивать оборонные инвестиции стран ЕС