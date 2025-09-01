https://1prime.ru/20250901/samozapret-861615500.html
Более двух млн москвичей установили самозапрет на кредиты
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Уже 2,4 миллиона жителей Москвы установили самозапрет на кредиты, сообщили в пресс-службе столичного департамента финансов. "Сегодня достаточно одного клика по фишинговой ссылке, чтобы неожиданно оказаться в должниках у банка. Защитить себя от действий мошенников помогает механизм самозапрета: москвичи активно ограничивают себе выдачу новых кредитов и займов. По данным Минцифры РФ, этой возможностью воспользовались уже 2,4 миллиона жителей столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый инструмент работает с 1 марта. В сравнении с апрелем этого года число увеличилось почти вдвое. "Самозапрет работает как невидимый щит: даже если персональные данные попадут в чужие руки, кредит на ваше имя оформить никто не сможет. Важно, что граждане сами определяют условия. Можно установить полный запрет на кредиты и займы или выбрать частичные ограничения. Этот простой, но надежный инструмент помогает избежать возможных финансовых рисков и защитить себя и своих близких от мошенников", – цитируют в сообщении министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Москвы Елену Зяббарову.
