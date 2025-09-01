Сбербанк прорабатывает выход на IPO более десяти компаний

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк сейчас прорабатывает выход на IPO более 10 компаний, почти половина из которых ожидается во второй половине 2025 года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума зампред правления банка Анатолий Попов. "Сейчас "Сбер" прорабатывает выход на IPO более 10 компаний, из которых примерно половина ожидается во второй половине 2025 года. С учетом трендов на рынках мы считаем, что такое количество сделок является реалистичным сценарием", - заявил он. Топ-менеджер отметил, что в период высокой ключевой ставки активность на российском рынке IPO снизилась. "В этом году не было закрыто ни одной сделки, хотя за сравнимый период 2024 года состоялось девять IPO", - подчеркнул он. Попов добавил, что в Сбербанке есть отложенный спрос со стороны эмитентов, часть из которых начинали готовить свои IPO заранее. "После начала цикла смягчения денежно-кредитной политики мы видим, что все больше инвесторов обращает внимание на рынок акций, что скоро приведет к его восстановлению и, как следствие, к росту количества первичных размещений", - заключил он. В конце прошлого года Попов оценивал 2024 год как очень успешный для IPO в России. Банк сделал в два раза больше первичных размещений акций, чем годом ранее, и более чем в два раза увеличил размер привлеченных средств для компаний и их акционеров. Зампред прогнозировал тогда, что настоящий бум российских первичных публичных размещений акций еще впереди - этот рынок может стать кратно больше в следующие несколько лет. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
банки, финансы, владивосток, анатолий попов, сбербанк
Банки, Финансы, Владивосток, Анатолий Попов, Сбербанк
06:29 01.09.2025
 
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк сейчас прорабатывает выход на IPO более 10 компаний, почти половина из которых ожидается во второй половине 2025 года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума зампред правления банка Анатолий Попов.
"Сейчас "Сбер" прорабатывает выход на IPO более 10 компаний, из которых примерно половина ожидается во второй половине 2025 года. С учетом трендов на рынках мы считаем, что такое количество сделок является реалистичным сценарием", - заявил он.
Топ-менеджер отметил, что в период высокой ключевой ставки активность на российском рынке IPO снизилась. "В этом году не было закрыто ни одной сделки, хотя за сравнимый период 2024 года состоялось девять IPO", - подчеркнул он.
Попов добавил, что в Сбербанке есть отложенный спрос со стороны эмитентов, часть из которых начинали готовить свои IPO заранее. "После начала цикла смягчения денежно-кредитной политики мы видим, что все больше инвесторов обращает внимание на рынок акций, что скоро приведет к его восстановлению и, как следствие, к росту количества первичных размещений", - заключил он.
В конце прошлого года Попов оценивал 2024 год как очень успешный для IPO в России. Банк сделал в два раза больше первичных размещений акций, чем годом ранее, и более чем в два раза увеличил размер привлеченных средств для компаний и их акционеров. Зампред прогнозировал тогда, что настоящий бум российских первичных публичных размещений акций еще впереди - этот рынок может стать кратно больше в следующие несколько лет.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
