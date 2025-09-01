https://1prime.ru/20250901/sberbank-861556595.html

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки в сентябре до 16%

2025-09-01T07:33+0300

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки в сентябре до 16%, на конец года она может составить 15%, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума зампред правления банка Анатолий Попов. "По оценкам аналитиков SberCIB Investment Research, на заседании 12 сентября ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 200 б.п., до 16%, а на конец года она может составить 15%", - сказал он. "Текущий уровень ставки - 18% - на наш взгляд, все еще довольно высок. Реальная ставка за вычетом инфляции сегодня близка к историческим максимумам. Мы видим признаки продолжающегося охлаждения экономики", - добавил Попов. Топ-менеджер отметил, что текущие темпы роста кредитования и денежной массы с начала даже ниже среднего за первое полугодие 2017-2019 годов, когда наблюдалась устойчиво низкая инфляция. "Поэтому считаем, что маневр для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется", - заключил он. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, на историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

