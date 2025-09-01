Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки в сентябре до 16% - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/sberbank-861556595.html
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки в сентябре до 16%
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки в сентябре до 16% - 01.09.2025, ПРАЙМ
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки в сентябре до 16%
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки в сентябре до 16%, на конец года она может составить 15%, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T07:33+0300
2025-09-01T07:33+0300
банки
финансы
экономика
владивосток
анатолий попов
сбербанк
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861556595.jpg?1756701211
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки в сентябре до 16%, на конец года она может составить 15%, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума зампред правления банка Анатолий Попов. "По оценкам аналитиков SberCIB Investment Research, на заседании 12 сентября ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 200 б.п., до 16%, а на конец года она может составить 15%", - сказал он. "Текущий уровень ставки - 18% - на наш взгляд, все еще довольно высок. Реальная ставка за вычетом инфляции сегодня близка к историческим максимумам. Мы видим признаки продолжающегося охлаждения экономики", - добавил Попов. Топ-менеджер отметил, что текущие темпы роста кредитования и денежной массы с начала даже ниже среднего за первое полугодие 2017-2019 годов, когда наблюдалась устойчиво низкая инфляция. "Поэтому считаем, что маневр для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется", - заключил он. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, на историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, владивосток, анатолий попов, сбербанк, банк россия, банк россии
Банки, Финансы, Экономика, Владивосток, Анатолий Попов, Сбербанк, банк Россия, Банк России
07:33 01.09.2025
 
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки в сентябре до 16%

Зампред правления Сбербанка Попов: ключевая ставка в сентябре может снизиться до 16%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки в сентябре до 16%, на конец года она может составить 15%, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума зампред правления банка Анатолий Попов.
"По оценкам аналитиков SberCIB Investment Research, на заседании 12 сентября ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 200 б.п., до 16%, а на конец года она может составить 15%", - сказал он.
"Текущий уровень ставки - 18% - на наш взгляд, все еще довольно высок. Реальная ставка за вычетом инфляции сегодня близка к историческим максимумам. Мы видим признаки продолжающегося охлаждения экономики", - добавил Попов.
Топ-менеджер отметил, что текущие темпы роста кредитования и денежной массы с начала даже ниже среднего за первое полугодие 2017-2019 годов, когда наблюдалась устойчиво низкая инфляция. "Поэтому считаем, что маневр для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется", - заключил он.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, на историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаБанкиФинансыВладивостокАнатолий ПоповСбербанкбанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала