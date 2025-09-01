Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк сохраняет планы увеличить чистую прибыль по итогам 2025 года - 01.09.2025
Сбербанк сохраняет планы увеличить чистую прибыль по итогам 2025 года
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет планы получить по итогам 2025 года чистую прибыль по МСФО больше, чем годом ранее, несмотря на снижение темпов роста корпоративного кредитования, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума. Попов отметил, что с учетом сохраняющихся высоких процентных ставок и умеренного роста ВВП Сбербанк в июле понизил прогноз роста корпоративного кредитования с 9-11% до 7–9% в 2025 году. "В то же время мы рассчитываем, что прибыль банка в этом году будет выше, чем в 2024 году", - сказал Попов. Сбербанк в 2024 году заработал рекордную чистую прибыль по МСФО - 1,58 триллиона рублей. Топ-менеджер подчеркнул, что наибольший спрос на кредитование Сбербанк фиксирует от крупных застройщиков жилья и нефтегазового сектора. По его мнению, рынок корпоративного кредитования продолжает расти, но темпы "драматично замедлились". "Такая ситуация сильнее всего сказалась на инвестиционном кредитовании. Снижение ключевой ставки пока не улучшило картину: заемные средства все еще дороги. Объем сделок в стадии рассмотрения — минимальный за три года. Клиенты не спешат запускать новые инвестпрограммы и в основном берут кредиты на текущую деятельность", - отметил Попов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
финансы, бизнес, банки, владивосток, анатолий попов, сбербанк
Экономика, Финансы, Бизнес, Банки, Владивосток, Анатолий Попов, Сбербанк
© РИА Новости . Мария Девахина
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет планы получить по итогам 2025 года чистую прибыль по МСФО больше, чем годом ранее, несмотря на снижение темпов роста корпоративного кредитования, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.
Попов отметил, что с учетом сохраняющихся высоких процентных ставок и умеренного роста ВВП Сбербанк в июле понизил прогноз роста корпоративного кредитования с 9-11% до 7–9% в 2025 году.
"В то же время мы рассчитываем, что прибыль банка в этом году будет выше, чем в 2024 году", - сказал Попов.
Сбербанк в 2024 году заработал рекордную чистую прибыль по МСФО - 1,58 триллиона рублей.
Топ-менеджер подчеркнул, что наибольший спрос на кредитование Сбербанк фиксирует от крупных застройщиков жилья и нефтегазового сектора. По его мнению, рынок корпоративного кредитования продолжает расти, но темпы "драматично замедлились".
"Такая ситуация сильнее всего сказалась на инвестиционном кредитовании. Снижение ключевой ставки пока не улучшило картину: заемные средства все еще дороги. Объем сделок в стадии рассмотрения — минимальный за три года. Клиенты не спешат запускать новые инвестпрограммы и в основном берут кредиты на текущую деятельность", - отметил Попов.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
