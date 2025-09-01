Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сечин оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере - 01.09.2025
Сечин оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что в сфере сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере все хорошо. Глава "Роснефти" в понедельник прибыл в Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС, в котором принимает участие президент России Владимир Путин. На полях саммита у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч. "Все хорошо", - сказал Сечин журналистам на вопрос, какие перспективы сотрудничества России и КНР в нефтегазовой сфере.
