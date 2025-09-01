https://1prime.ru/20250901/sechin-861554917.html

Сечин оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере

Сечин оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере - 01.09.2025, ПРАЙМ

Сечин оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что в сфере сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере все хорошо. | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T06:23+0300

2025-09-01T06:23+0300

2025-09-01T06:23+0300

энергетика

россия

экономика

китай

кнр

игорь сечин

владимир путин

роснефть

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861554917.jpg?1756697017

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что в сфере сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере все хорошо. Глава "Роснефти" в понедельник прибыл в Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС, в котором принимает участие президент России Владимир Путин. На полях саммита у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч. "Все хорошо", - сказал Сечин журналистам на вопрос, какие перспективы сотрудничества России и КНР в нефтегазовой сфере.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, кнр, игорь сечин, владимир путин, роснефть, шос