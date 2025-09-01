Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава минфина Сербии лично убедился в снижении цен на основные товары - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/serbiya-861580286.html
Глава минфина Сербии лично убедился в снижении цен на основные товары
Глава минфина Сербии лично убедился в снижении цен на основные товары - 01.09.2025, ПРАЙМ
Глава минфина Сербии лично убедился в снижении цен на основные товары
Первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали утром в понедельник в сопровождении СМИ проверил исполнение торговыми сетями постановления сербского... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T12:06+0300
2025-09-01T12:06+0300
экономика
бизнес
сербия
мали
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861578176_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_f1f5a1b2762b29ccb88ac72cba7cbfea.jpg
БЕЛГРАД, 1 сен – ПРАЙМ. Первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали утром в понедельник в сопровождении СМИ проверил исполнение торговыми сетями постановления сербского правительства о снижении цен на 23 категории товаров с 1 сентября. Мали неделю назад в супермаркете крупнейшей сербской розничной сети Maxi приобрел 25 товаров широкого потребления и в понедельник снова купил те же самые продукты и бытовые средства. "Разница составила 745 динаров (около 6,5 евро) всего за один день, на одном счете за необходимые продукты, средства личной гигиены и бытовую химию, а 745 динаров - это снижение на 14,9%. Нам удалось то, что мы обещали и как президент (Александр) Вучич сказал, цены будут ниже от 10% до 20%", - заявил Мали журналистам и продемонстрировал оба чека в доказательство. Неделю назад его счет составил 4 992 динара (42,5 евро), в понедельник 4 247 динаров (36 евро). Вучич 24 августа пообещал снизить маржу до 20% в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и скидку в 10% при оплате электроэнергии для малоимущих пенсионеров, ветеранов и других получающих социальную поддержку граждан, субсидии на покупку дров для отопления, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве. Правительство Сербии на заседании в минувший четверг приняло постановление о снижении маржи на 23 категории товаров широкого потребления, оно вступило в силу 1 сентября. Президент Сербии 28 также пообещал гражданам рост пенсий на 12% до православного праздника Рождества (7 января) в рамках мер экономической поддержки населения. Меры экономической поддержки принимаются во время обострения более чем девятимесячных протестов студентов и сторонников оппозиции. Очередные беспорядки произошли в ночь на 28 августа перед философским факультетом в городе Нови-Сад. Полиция применила спецсредства и силу, чтобы разогнать демонстрантов. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
https://1prime.ru/20250828/serbiya-861381462.html
сербия
мали
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861578176_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_7bee3f2080f0bf023fe24609025f808d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сербия, мали
Экономика, Бизнес, СЕРБИЯ, МАЛИ
12:06 01.09.2025
 
Глава минфина Сербии лично убедился в снижении цен на основные товары

Вице-премьер Сербии Мали проверил исполнение постановления о снижении цен

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗарубежные страны. Швеция
Зарубежные страны. Швеция - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 1 сен – ПРАЙМ. Первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали утром в понедельник в сопровождении СМИ проверил исполнение торговыми сетями постановления сербского правительства о снижении цен на 23 категории товаров с 1 сентября.
Мали неделю назад в супермаркете крупнейшей сербской розничной сети Maxi приобрел 25 товаров широкого потребления и в понедельник снова купил те же самые продукты и бытовые средства.
"Разница составила 745 динаров (около 6,5 евро) всего за один день, на одном счете за необходимые продукты, средства личной гигиены и бытовую химию, а 745 динаров - это снижение на 14,9%. Нам удалось то, что мы обещали и как президент (Александр) Вучич сказал, цены будут ниже от 10% до 20%", - заявил Мали журналистам и продемонстрировал оба чека в доказательство.
Неделю назад его счет составил 4 992 динара (42,5 евро), в понедельник 4 247 динаров (36 евро).
Вучич 24 августа пообещал снизить маржу до 20% в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и скидку в 10% при оплате электроэнергии для малоимущих пенсионеров, ветеранов и других получающих социальную поддержку граждан, субсидии на покупку дров для отопления, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве.
Правительство Сербии на заседании в минувший четверг приняло постановление о снижении маржи на 23 категории товаров широкого потребления, оно вступило в силу 1 сентября.
Президент Сербии 28 также пообещал гражданам рост пенсий на 12% до православного праздника Рождества (7 января) в рамках мер экономической поддержки населения.
Меры экономической поддержки принимаются во время обострения более чем девятимесячных протестов студентов и сторонников оппозиции. Очередные беспорядки произошли в ночь на 28 августа перед философским факультетом в городе Нови-Сад. Полиция применила спецсредства и силу, чтобы разогнать демонстрантов.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Кабмин Сербии снизит наценки в рознице на 23 категории товаров
28 августа, 12:50
 
ЭкономикаБизнесСЕРБИЯМАЛИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала