Глава минфина Сербии лично убедился в снижении цен на основные товары

БЕЛГРАД, 1 сен – ПРАЙМ. Первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали утром в понедельник в сопровождении СМИ проверил исполнение торговыми сетями постановления сербского правительства о снижении цен на 23 категории товаров с 1 сентября. Мали неделю назад в супермаркете крупнейшей сербской розничной сети Maxi приобрел 25 товаров широкого потребления и в понедельник снова купил те же самые продукты и бытовые средства. "Разница составила 745 динаров (около 6,5 евро) всего за один день, на одном счете за необходимые продукты, средства личной гигиены и бытовую химию, а 745 динаров - это снижение на 14,9%. Нам удалось то, что мы обещали и как президент (Александр) Вучич сказал, цены будут ниже от 10% до 20%", - заявил Мали журналистам и продемонстрировал оба чека в доказательство. Неделю назад его счет составил 4 992 динара (42,5 евро), в понедельник 4 247 динаров (36 евро). Вучич 24 августа пообещал снизить маржу до 20% в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и скидку в 10% при оплате электроэнергии для малоимущих пенсионеров, ветеранов и других получающих социальную поддержку граждан, субсидии на покупку дров для отопления, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве. Правительство Сербии на заседании в минувший четверг приняло постановление о снижении маржи на 23 категории товаров широкого потребления, оно вступило в силу 1 сентября. Президент Сербии 28 также пообещал гражданам рост пенсий на 12% до православного праздника Рождества (7 января) в рамках мер экономической поддержки населения. Меры экономической поддержки принимаются во время обострения более чем девятимесячных протестов студентов и сторонников оппозиции. Очередные беспорядки произошли в ночь на 28 августа перед философским факультетом в городе Нови-Сад. Полиция применила спецсредства и силу, чтобы разогнать демонстрантов. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

