Эксперт рассказал, когда цены на серебро могут достичь 44 долларов за унцию

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро могут достичь 44 долларов за унцию к концу текущего года, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос. Ранее стоимость серебра на нью-йоркской бирже Comex впервые за 14 лет превысила отметку в 41 доллар за унцию. "С технической точки зрения фьючерсы на серебро до конца текущего года способны повыситься до уровня 44 доллара за тройскую унцию. Однако после достижения указанной отметки не исключен довольно сильный спад. Исторически цены дважды быстро разворачивались вниз в районе 35+ долларов", - сказал аналитик. По словам Манжоса, с сентября 2024 года фьючерсы на серебро подорожали на 42%, за тот же период стоимость контрактов на золото увеличилась на 40%. "Таким образом, цены на серебро движутся вслед за котировками ключевого драгметалла, носящего монетарную функцию. Такая тенденция, скорее всего, продолжится и в ближайшие месяцы", - объяснил эксперт. С начала года стоимость серебра выросла на 39,1% - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию.

