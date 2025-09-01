Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.09.2025 Первая серия испытаний беспилотного вертолета SK -TRUCK прошла успешно
Первая серия испытаний беспилотного вертолета SK -TRUCK прошла успешно
технологии
сша
афганистан
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Первая серия испытаний беспилотного вертолета SKY-TRUCK с грузом прошла успешно, сообщили РИА Новости в белорусской компании "Беспилотные Вертолеты" (UAVHELI, разработчик). "Белорусская компания "Конструкторское бюро "Беспилотные Вертолеты" (UAVHELI) подняло в воздух свой транспортный беспилотный вертолет SKY-TRUCK. Заводские испытания были продолжены серией успешных летных испытаний", - рассказал представитель компании. Уточняется, что на начальных этапах SKY-TRUCK был спроектирован под российский двигатель ВК-650, однако позже было принято решение об адаптации под более широкую линейку силовых установок, среди которых также Rolls Royce 250-C20, Rolls Royce 250-C30, Rolls Royce 250-C47. Такая вариативность обеспечит большую гибкость в продвижении конечного изделия на рынки различных стран. Кроме того, беспилотный вертолет SKY-TRUCK изначально создавался для задач доставки грузов на морские нефтедобывающие платформы, однако позднее разработчики увеличили функционал машины, которая теперь может применяться для широкого круга грузотранспортных задач. Сообщается, что БПЛА может нести до 600 килограммов полезной нагрузки. Для размещения грузов используется транспортные контейнер AIRBOX, устанавливаемый под фюзеляжем беспилотного аппарата. Ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил РИА Новости, что это уникальная не только для постсоветского пространства беспилотная авиационная система. По его словам, реализованные проекты беспилотных вертолетов такой размерности в мире можно буквально пересчитать по пальцам. Он отметил, что беспилотная логистика - как военная, так и гражданская - имеет большие перспективы. В частности, США некоторое время назад экспериментировали с беспилотным вертолетом Titan компании KAMAN, с его помощью доставлялись грузы на удаленные аванпосты американских войск в Афганистане. При этом Titan создавался на базе пилотируемой версии транспортного вертолета, так называемого "летающего крана". Возможности аппарата значительно превосходили параметры грузов, имевшихся для транспортировки, что делало эту машину неоптимальной. "В этом плане белорусский SKY TRUCK попадает в более востребованную нишу по объему и массе перевозимых грузов. При этом стоимость транспортировки также обещает быть более выгодной", - считает Федутинов. Беспилотный летательный аппарат SKY-TRUCK выполнен по соосной схеме. Максимальная взлетная масса БПЛА составляет 2350 килограммов. Продолжительность полета - до четырех часов, крейсерская скорость полета - 160 километров в час, дальность полета – 480 километров.
технологии, сша, афганистан
Технологии, США, АФГАНИСТАН
03:34 01.09.2025
 
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Первая серия испытаний беспилотного вертолета SKY-TRUCK с грузом прошла успешно, сообщили РИА Новости в белорусской компании "Беспилотные Вертолеты" (UAVHELI, разработчик).
"Белорусская компания "Конструкторское бюро "Беспилотные Вертолеты" (UAVHELI) подняло в воздух свой транспортный беспилотный вертолет SKY-TRUCK. Заводские испытания были продолжены серией успешных летных испытаний", - рассказал представитель компании.
Уточняется, что на начальных этапах SKY-TRUCK был спроектирован под российский двигатель ВК-650, однако позже было принято решение об адаптации под более широкую линейку силовых установок, среди которых также Rolls Royce 250-C20, Rolls Royce 250-C30, Rolls Royce 250-C47. Такая вариативность обеспечит большую гибкость в продвижении конечного изделия на рынки различных стран.
Кроме того, беспилотный вертолет SKY-TRUCK изначально создавался для задач доставки грузов на морские нефтедобывающие платформы, однако позднее разработчики увеличили функционал машины, которая теперь может применяться для широкого круга грузотранспортных задач.
Сообщается, что БПЛА может нести до 600 килограммов полезной нагрузки. Для размещения грузов используется транспортные контейнер AIRBOX, устанавливаемый под фюзеляжем беспилотного аппарата.
Ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил РИА Новости, что это уникальная не только для постсоветского пространства беспилотная авиационная система. По его словам, реализованные проекты беспилотных вертолетов такой размерности в мире можно буквально пересчитать по пальцам.
Он отметил, что беспилотная логистика - как военная, так и гражданская - имеет большие перспективы. В частности, США некоторое время назад экспериментировали с беспилотным вертолетом Titan компании KAMAN, с его помощью доставлялись грузы на удаленные аванпосты американских войск в Афганистане. При этом Titan создавался на базе пилотируемой версии транспортного вертолета, так называемого "летающего крана". Возможности аппарата значительно превосходили параметры грузов, имевшихся для транспортировки, что делало эту машину неоптимальной.
"В этом плане белорусский SKY TRUCK попадает в более востребованную нишу по объему и массе перевозимых грузов. При этом стоимость транспортировки также обещает быть более выгодной", - считает Федутинов.
Беспилотный летательный аппарат SKY-TRUCK выполнен по соосной схеме. Максимальная взлетная масса БПЛА составляет 2350 килограммов. Продолжительность полета - до четырех часов, крейсерская скорость полета - 160 километров в час, дальность полета – 480 километров.
 
