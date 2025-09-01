https://1prime.ru/20250901/shos-861558692.html

Глава РФПИ назвал главный посыл саммита ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Главный посыл саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине - единство и совместные проекты, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Безусловно, это очень важный, исторический саммит ШОС. Как мы знаем, страны ШОС - это больше половины населения Земли, это около трети мирового ВВП, и, что очень важно, они растут гораздо быстрее, чем мировая экономика в целом. И точно гораздо быстрее, чем стагнирующая экономика Европы, Британии и тех стран, которые не ориентированы на совместную, позитивную деятельность с Россией", - сказал Дмитриев журналистам. "Мы видим, что главный посыл саммита ШОС – это единство, это совместные проекты, инвестиционные проекты, в том числе важные для всех наших граждан", - подчеркнул он.

