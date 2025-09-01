https://1prime.ru/20250901/shos-861558692.html
Глава РФПИ назвал главный посыл саммита ШОС
Глава РФПИ назвал главный посыл саммита ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ назвал главный посыл саммита ШОС
Главный посыл саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине - единство и совместные проекты, заявил глава Российского фонда прямых... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T08:14+0300
2025-09-01T08:14+0300
2025-09-01T08:14+0300
экономика
россия
рф
европа
кирилл дмитриев
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Главный посыл саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине - единство и совместные проекты, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Безусловно, это очень важный, исторический саммит ШОС. Как мы знаем, страны ШОС - это больше половины населения Земли, это около трети мирового ВВП, и, что очень важно, они растут гораздо быстрее, чем мировая экономика в целом. И точно гораздо быстрее, чем стагнирующая экономика Европы, Британии и тех стран, которые не ориентированы на совместную, позитивную деятельность с Россией", - сказал Дмитриев журналистам. "Мы видим, что главный посыл саммита ШОС – это единство, это совместные проекты, инвестиционные проекты, в том числе важные для всех наших граждан", - подчеркнул он.
