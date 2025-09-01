Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ назвал главный посыл саммита ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/shos-861558692.html
Глава РФПИ назвал главный посыл саммита ШОС
Глава РФПИ назвал главный посыл саммита ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ назвал главный посыл саммита ШОС
Главный посыл саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине - единство и совместные проекты, заявил глава Российского фонда прямых... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T08:14+0300
2025-09-01T08:14+0300
экономика
россия
рф
европа
кирилл дмитриев
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Главный посыл саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине - единство и совместные проекты, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Безусловно, это очень важный, исторический саммит ШОС. Как мы знаем, страны ШОС - это больше половины населения Земли, это около трети мирового ВВП, и, что очень важно, они растут гораздо быстрее, чем мировая экономика в целом. И точно гораздо быстрее, чем стагнирующая экономика Европы, Британии и тех стран, которые не ориентированы на совместную, позитивную деятельность с Россией", - сказал Дмитриев журналистам. "Мы видим, что главный посыл саммита ШОС – это единство, это совместные проекты, инвестиционные проекты, в том числе важные для всех наших граждан", - подчеркнул он.
рф
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6ab05b4c6f081b48e5913e0cce6894d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, европа, кирилл дмитриев, шос
Экономика, РОССИЯ, РФ, ЕВРОПА, Кирилл Дмитриев, ШОС
08:14 01.09.2025
 
Глава РФПИ назвал главный посыл саммита ШОС

Глава РФПИ Дмитриев назвал единство главным посылом саммита ШОС

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава РФПИ Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Главный посыл саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине - единство и совместные проекты, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Безусловно, это очень важный, исторический саммит ШОС. Как мы знаем, страны ШОС - это больше половины населения Земли, это около трети мирового ВВП, и, что очень важно, они растут гораздо быстрее, чем мировая экономика в целом. И точно гораздо быстрее, чем стагнирующая экономика Европы, Британии и тех стран, которые не ориентированы на совместную, позитивную деятельность с Россией", - сказал Дмитриев журналистам.
"Мы видим, что главный посыл саммита ШОС – это единство, это совместные проекты, инвестиционные проекты, в том числе важные для всех наших граждан", - подчеркнул он.
 
ЭкономикаРОССИЯРФЕВРОПАКирилл ДмитриевШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала