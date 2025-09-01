https://1prime.ru/20250901/shos-861564193.html

Страны ШОС приняли соглашение о центре по противодействию угрозам

2025-09-01T09:28+0300

политика

мировая экономика

общество

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861564024_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_15ae39532b444ad035b023148ddb858c.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов организации. Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля. "Документы, подписанные и принятые главами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества... 10. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - указано в списке.

