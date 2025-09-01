Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ШОС приняли соглашение о центре по противодействию угрозам - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250901/shos-861564193.html
Страны ШОС приняли соглашение о центре по противодействию угрозам
Страны ШОС приняли соглашение о центре по противодействию угрозам - 01.09.2025, ПРАЙМ
Страны ШОС приняли соглашение о центре по противодействию угрозам
Страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов организации. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T09:28+0300
2025-09-01T09:28+0300
политика
мировая экономика
общество
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861564024_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_15ae39532b444ad035b023148ddb858c.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов организации. Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля. "Документы, подписанные и принятые главами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества... 10. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - указано в списке.
https://1prime.ru/20250901/shos-861561197.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861564024_403:0:3132:2047_1920x0_80_0_0_9d5094ea929711d1da8c7bd796cfc475.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , шос
Политика, Мировая экономика, Общество , ШОС
09:28 01.09.2025
 
Страны ШОС приняли соглашение о центре по противодействию угрозам

Страны ШОС приняли соглашение о центре по противодействию угрозам безопасности

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов организации.
Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля.
"Документы, подписанные и принятые главами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества... 10. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - указано в списке.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Токаев предложил создать в Казахстане центр ШОС по изучению водных проблем
08:31
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала