Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лаос получил статус партнера ШОС по диалогу - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250901/shos-861565105.html
Лаос получил статус партнера ШОС по диалогу
Лаос получил статус партнера ШОС по диалогу - 01.09.2025, ПРАЙМ
Лаос получил статус партнера ШОС по диалогу
Лидеры Шанхайской организации сотрудничества утвердили решение о предоставлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T09:41+0300
2025-09-01T09:41+0300
политика
россия
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861564950_0:110:3249:1937_1920x0_80_0_0_e0ebf90e17dc944494d9530b4ebf50cd.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Лидеры Шанхайской организации сотрудничества утвердили решение о предоставлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу. Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля. "Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнёра Шанхайской организации сотрудничества по диалогу", - говорится в пакете документов.
https://1prime.ru/20250901/shos-861564193.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861564950_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_de95f47af25ed5d10342aeefef244c6a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, шос
Политика, РОССИЯ, ШОС
09:41 01.09.2025
 
Лаос получил статус партнера ШОС по диалогу

Лидеры ШОС утвердили решение о предоставлении Лаосу статуса партнера по диалогу

© POOL | Перейти в медиабанкСаммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Лидеры Шанхайской организации сотрудничества утвердили решение о предоставлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу.
Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля.
"Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнёра Шанхайской организации сотрудничества по диалогу", - говорится в пакете документов.
Саммит ШОС -2025. День второй - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Страны ШОС приняли соглашение о центре по противодействию угрозам
09:28
 
ПолитикаРОССИЯШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала