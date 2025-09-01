https://1prime.ru/20250901/shos-861565105.html

Лаос получил статус партнера ШОС по диалогу

политика

россия

шос

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Лидеры Шанхайской организации сотрудничества утвердили решение о предоставлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу. Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля. "Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнёра Шанхайской организации сотрудничества по диалогу", - говорится в пакете документов.

