Заинтересованные страны ШОС приняли решение о создании Банка развития ШОС

2025-09-01T10:04+0300

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Заинтересованные государства - члены Шанхайской организации сотрудничества, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств - членов ШОС. "Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института", - говорится в тексте декларации. Отмечается также, что "государства-члены подчеркивают важную роль Межбанковского объединения (МБО), которое за 20 лет деятельности стало востребованным механизмом в финансовой сфере". "Они выступают за ускорение решения вопроса о подключении уполномоченного банка Исламской Республики Иран к работе МБО", - указано в документе. Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа -1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

