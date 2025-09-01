Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заинтересованные страны ШОС приняли решение о создании Банка развития ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Экономика
https://1prime.ru/20250901/shos-861567379.html
Заинтересованные страны ШОС приняли решение о создании Банка развития ШОС
2025-09-01T10:04+0300
2025-09-01T10:04+0300
экономика
банки
индия
иран
казахстан
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Заинтересованные государства - члены Шанхайской организации сотрудничества, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств - членов ШОС. "Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института", - говорится в тексте декларации. Отмечается также, что "государства-члены подчеркивают важную роль Межбанковского объединения (МБО), которое за 20 лет деятельности стало востребованным механизмом в финансовой сфере". "Они выступают за ускорение решения вопроса о подключении уполномоченного банка Исламской Республики Иран к работе МБО", - указано в документе. Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа -1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://1prime.ru/20250901/uzbekistan-861565739.html
индия
иран
казахстан
банки, индия, иран, казахстан, шос
Экономика, Банки, ИНДИЯ, ИРАН, КАЗАХСТАН, ШОС
10:04 01.09.2025
 
© POOL | Перейти в медиабанкСаммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй
© POOL
Перейти в медиабанк
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Заинтересованные государства - члены Шанхайской организации сотрудничества, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств - членов ШОС.
"Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института", - говорится в тексте декларации.
Отмечается также, что "государства-члены подчеркивают важную роль Межбанковского объединения (МБО), которое за 20 лет деятельности стало востребованным механизмом в финансовой сфере".
"Они выступают за ускорение решения вопроса о подключении уполномоченного банка Исламской Республики Иран к работе МБО", - указано в документе.
Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа -1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Президент Узбекистана предложил создать энергетический консорциум ШОС
09:48
 
ЭкономикаБанкиИНДИЯИРАНКАЗАХСТАНШОС
 
 
